Eine Verletzung, die auch Liverpool beschäftigt

Verletzungssorgen beim französischen Abwehrspieler Jérémy Jacquet: Im Spiel gegen RC Lens zog sich der 20-Jährige bei einem unglücklichen Sturz eine Schulterverletzung zu. Bisher ist keine offizielle Diagnose bekannt, weshalb die genaue Zeit seines Ausfalls noch nicht abgeschätzt werden kann.
Verletzung beschäftigt auch Liverpool
Erst vor wenigen Tagen wurde offiziell, dass Jacquet im Sommer in die Premier League zum FC Liverpool wechseln wird. Liverpool sieht den französischen Abwehrspieler als langfristige Investition für die Defensive – auch vor dem Hintergrund, dass der Vertrag von Ibrahima Konaté im Sommer ausläuft.
Die Verletzung kommt für Liverpool gänzlich ungelegen. In den nächsten Wochen wird der Youngster keine weiteren Einsatzminuten und Erfahrungswerte auf dem Platz sammeln können. Je nach Diagnose müsste er aber bis zum Sommer wieder fit sein, sodass Liverpool fest mit ihm planen kann.
Der Franzose soll bis zu 69 Millionen Euro gekostet haben. Damit steigt Jacquet zum teuersten Verkauf in der Klubgeschichte von Rennes auf.
