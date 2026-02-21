Kommentator mit besonderer Bitte an Nagelsmann

Moritz Pleßmann 21.02.2026 • 18:26 Uhr Anton Stach trifft für Leeds United traumhaft per Freistoß. Der Kommentator hat anschließend eine ganz besondere Bitte an Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Zaubertor von Anton Stach in der Premier League! Der Deutsche brachte Leeds United beim 1:1-Unentschieden bei Aston Villa mit einem Traumfreistoß aus rund 28 Metern halblinker Position mit 1:0 in Führung (31.).

Der Schuss des 27-Jährigen schlug nach einer perfekten Flugkurve im linken oberen Winkel ein. Villa-Keeper Emiliano Martínez, der aus dieser Position wohl eher eine Flanke erwartet hatte, war machtlos.

„Das ist ein Weltklasse-Ding. Anton Stach mit einem Monster-Tor“, rief Sky-Kommentator Joachim Hebel in Ekstase und sprach eine besondere Bitte an Julian Nagelsmann aus: „Lieber Bundestrainer, bitte jetzt auf Sky Sport Premier League schalten.“

Premier League: Stach wartet auf Nominierung

“Anton Stach ist einer für die Weltmeisterschafts-Mannschaft – und zwar so was von. Look at this. Ein brutaler Freistoß. Und ich will keine Widerrede“, forderte er.

Bisher hatte Nagelsmann Stach, der seit dem vergangenen Sommer für Leeds aufläuft, noch nicht berücksichtigt. Stach zeigte sich deshalb enttäuscht.

Unter Hansi Flick kam der frühere Hoffenheim-Profi auf zwei Länderspiele. Im März 2022 debütierte er in einem Freundschaftsspiel gegen Israel, im Juni feierte er mit einem Kurzeinsatz gegen Italien in der Nations League sein Pflichtspieldebüt.

Für Stach war es indes nicht der erste direkte Freistoßtreffer in dieser Saison, bereits gegen Crystal Palace und die Wolverhampton Wanderers war er auf diese Weise erfolgreich.