Premier League: Florian Wirtz fällt kurzfristig aus!

Florian Wirtz sah den Lucky Punch von der Tribüne aus: Der deutsche Nationalspieler vom FC Liverpool hatte sich beim Aufwärmen verletzt und konnte beim dramatischen 1:0 (0:0) gegen Nottingham Forest nicht mitwirken.
Wirtz fällt kurzfristig aus!
Ursprünglich hätte Wirtz in der Startelf stehen sollen, doch wie der Verein bekanntgab, war Trainer Arne Slot gezwungen, seine Aufstellung spontan anzupassen. Für Wirtz rückte Curtis Jones in die erste Elf.
Premier League: Wirtz auf der Tribüne
Ob es sich um eine Vorsichtsmaßnahme oder eine ernstzunehmende Verletzung handelt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.
Wirtz nahm auf der Tribüne Platz. Die TV-Kameras zeigten ihn, in seine Trainingsjacke gehüllt, mit der Kapuze über dem Kopf.
FC Liverpool: Spätes VAR-Drama
Liverpool siegte dank eines späten Tores von Alexis Mac Allister (90.+7) mit 1:0. Kurios: Bereits in der 90. Minute hatte Mac Allister den vermeintlichen Siegtreffer erzielt - das Tor wurde aber wegen eines Handspiels wieder zurückgenommen.
Auch als der Ball ein zweites Mal im Netz zappelte folgte ein minutenlanger VAR-Check. Überprüft wurde eine vermeintliche Abseitsposition im Vorfeld von Abwehrchef Virgil van Dijk. Diesmal hatte der VAR jedoch keine Einwände und Liverpool durfte endlich jubeln.
In der laufenden Saison hat Wirtz für die Reds in 35 Pflichtspielen sechs Tore erzielt und acht Assists beigesteuert.
