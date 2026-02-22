Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Premier League: Florian Wirtz fällt kurzfristig aus!

Wirtz fällt kurzfristig aus!

Florian Wirtz verletzt sich beim Aufwärmen. Der DFB-Star fällt aus und beobachtet von der Tribüne aus eine dramatische Schlussphase.
Liverpool-Coach Arne Slot lobt Florian Wirtz und sieht ihn auf dem Weg zu einer Schlüsselrolle bei den Reds. Der deutsche Nationalspieler habe gegen Sunderland erneut eine starke Leistung gezeigt.
Julius Schamburg
Florian Wirtz verletzt sich beim Aufwärmen. Der DFB-Star fällt aus und beobachtet von der Tribüne aus eine dramatische Schlussphase.

Florian Wirtz sah den Lucky Punch von der Tribüne aus: Der deutsche Nationalspieler vom FC Liverpool hatte sich beim Aufwärmen verletzt und konnte beim dramatischen 1:0 (0:0) gegen Nottingham Forest nicht mitwirken.

Ursprünglich hätte Wirtz in der Startelf stehen sollen, doch wie der Verein bekanntgab, war Trainer Arne Slot gezwungen, seine Aufstellung spontan anzupassen. Für Wirtz rückte Curtis Jones in die erste Elf.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Premier League: Wirtz auf der Tribüne

Ob es sich um eine Vorsichtsmaßnahme oder eine ernstzunehmende Verletzung handelt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Wirtz nahm auf der Tribüne Platz. Die TV-Kameras zeigten ihn, in seine Trainingsjacke gehüllt, mit der Kapuze über dem Kopf.

FC Liverpool: Spätes VAR-Drama

Liverpool siegte dank eines späten Tores von Alexis Mac Allister (90.+7) mit 1:0. Kurios: Bereits in der 90. Minute hatte Mac Allister den vermeintlichen Siegtreffer erzielt - das Tor wurde aber wegen eines Handspiels wieder zurückgenommen.

Auch als der Ball ein zweites Mal im Netz zappelte folgte ein minutenlanger VAR-Check. Überprüft wurde eine vermeintliche Abseitsposition im Vorfeld von Abwehrchef Virgil van Dijk. Diesmal hatte der VAR jedoch keine Einwände und Liverpool durfte endlich jubeln.

In der laufenden Saison hat Wirtz für die Reds in 35 Pflichtspielen sechs Tore erzielt und acht Assists beigesteuert.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite