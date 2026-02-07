Premier League: Palmer gelingt Historisches

Moritz Thienen 07.02.2026 • 17:42 Uhr Cole Palmer stellt einen neuen Rekord in der Premier League auf. Dafür benötigt der 23-Jährige lediglich 38 Minuten.

Gerade mal 38 Minuten brauchte Cole Palmer für eine historische Leistung in der Premier League. Beim 3:1-Auswärtssieg seines FC Chelsea bei den Wolverhampton Wanderers erzielte der englische Nationalspieler schon in Halbzeit eins drei Treffer.

Für Palmer war es bereits der dritte lupenreine Hattrick in Halbzeit eins eines Premier-League-Spiels. Dies gelang vor ihm noch keinem Spieler in der Geschichte der höchsten Spielklasse Englands.

Das Kunststück eines Hattricks in Halbzeit eins war dem 23-Jährigen zuvor schon beim 4:1-Erfolg gegen Brighton in der Vorsaison und beim 6:0 gegen den FC Everton im April 2024 gelungen.

In beiden Spielen erzielte Palmer insgesamt sogar vier Treffer. Ein erneuter Viererpack gelang dem Engländer gegen das Tabellenschlusslicht aus Wolverhampton dieses Mal nicht. Nach 61 Minuten wurde er für Alejandro Garnacho ausgewechselt.

Palmer sorgt mit Gala für Begeisterung

Auch wenn Palmer kein weiterer Viererpack gelang, sorgte seine überragende erste Halbzeit in England trotzdem für Begeisterung.

„Cole Palmer bereitet den Wolves mit seinem Hattrick viel Leid“, schrieb The Times.

Zuletzt hatte Palmer wegen Wechselhaften Leistungen oft in der Kritik gestanden. Vor dem Spiel in Wolverhampton hatte er nur vier Ligatreffer erzielt.

Seinen Kritikern habe er es gezeigt, war sich die englische Presse einig. „Schreiben Sie Cole Palmer nicht ab! Der eiskalte englische Stürmer stopft seinen Kritikern mit einem vernichtenden Hinweis auf seine Klasse den Mund“, schrieb Goal: „Er gibt den Wolves eine Lektion.“

Premier League: Palmer überragt bei Chelsea-Sieg

Im Spiel hatte Chelsea von Beginn an klargemacht, dass sie beim Underdog keine Punkte im Kampf um die Champions League liegen lassen wollten.

Nach 13 Minuten brachte Palmer sein Team per Elfmeter in Führung. Der 23-Jährige verlud José Sá und verwandelte sicher in die rechte Ecke.

Knapp 20 Minuten später dann fast dasselbe Bild: Erneut Elfmeter für Chelsea, erneut verlud Palmer den Wolves-Torhüter und traf zum 2:0, dieses Mal aber ins linke Eck (35.).

Drei Minuten später machte der englische Nationalspieler dann seinen Premier-League-Rekord perfekt. Nach Vorlage von Marc Cucurella traf Palmer sehenswert zum zwischenzeitlichen 3:0.

Chelsea bleibt an CL-Plätzen dran

In der zweiten Halbzeit schraubte Chelsea dann zwei Gänge zurück. Tolu Arokodare verkürzte für Wolverhampton sogar noch zum 1:3. Für mehr sollte es aber nicht mehr reichen.