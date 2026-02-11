Premier League: Trainer-Knall in England!

Felix Kunkel 11.02.2026 • 11:29 Uhr Tottenham Hotspur zieht Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. Trainer Thomas Frank wird mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt.

Tottenham Hotspur hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Thomas Frank getrennt. Das gab der Premier-League-Klub am Mittwochvormittag offiziell bekannt.

„Der Verein hat beschlossen, eine Veränderung in der Position des Cheftrainers der Herrenmannschaft vorzunehmen, und Thomas Frank wird heute seinen Posten verlassen“, hieß es in einem Statement bei X.

Frank hatte die Spurs erst im Sommer 2025 übernommen. Aktuell belegt der ambitionierte Klub allerdings nur den 16. Platz der Premier League. In der Liga ist Tottenham seit acht Spielen sieglos, holte in dieser Phase lediglich vier Remis.

Tottenham: Frank sah seinen Job nicht gefährdet

Zuletzt hatte es am Dienstagabend eine 1:2-Pleite gegen Newcastle United gegeben. Im Anschluss zeigte sich Frank noch optimistisch, dass sein Job nicht in Gefahr sei. „Ich habe gestern mit den Eigentümern gesprochen, also nein“, betonte der Däne.

Die Bosse trafen jetzt eine andere Entscheidung. „Die Ergebnisse und Leistungen haben den Vorstand jedoch zu dem Schluss kommen lassen, dass eine Veränderung zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist“, ließ der Verein verlauten.

Und weiter: „Während seiner gesamten Zeit beim Verein hat Thomas sich mit unerschütterlichem Engagement eingesetzt und alles gegeben, um den Verein voranzubringen. Wir möchten ihm für seinen Beitrag danken und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg.“

Kurze Amtszeit bei den Spurs

Vor seiner Zeit in Tottenham hatte Frank sieben Jahre lang den FC Brentford trainiert. Nun ist sein Engagement bei den Spurs nach etwas mehr als einer halben Saison schon wieder vorbei.