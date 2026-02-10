Premier League: Woltemade muss nächsten persönlichen Dämpfer hinnehmen

SPORT1 10.02.2026 • 19:38 Uhr Nick Woltemade hat bei Newcastle United weiterhin einen schweren Stand. Der DFB-Star muss schon wieder zuschauen.

Nick Woltemade steht im vierten Premier-League-Spiel in Serie nicht in der Startaufstellung. Der Stürmer von Newcastle United sitzt beim Auswärtsspiel gegen Tottenham Hotspur zunächst nur auf der Bank.

Schon bei den Niederlagen gegen den FC Brentford (2:3), den FC Liverpool (1:4) und Aston Villa (0:2) musste Woltemade jeweils zuschauen. Der DFB-Star wurde in allen drei Spielen eingewechselt, konnte die Niederlagen aber nicht mehr abwenden.

Premier League: Torflaute von Woltemade hält an

Zuletzt stand Woltemade beim Halbfinal-Rückspiel im League Cup gegen Manchester City (1:3) in der Startelf. Auch beim 1:1 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League durfte Woltemade von Beginn an ran.

Sein letzter Treffer liegt bereits einige Wochen zurück. Beim 2:2 gegen den FC Chelsea am 20. Dezember erzielte Woltemade einen Doppelpack.