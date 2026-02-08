Spätes Liverpool-Drama gegen Guardiola

Julius Schamburg , David Funk 08.02.2026 • 20:01 Uhr Der FC Liverpool muss sich Manchester City geschlagen geben. In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse.

Florian Wirtz und der FC Liverpool haben im Topspiel der englischen Premier League spät einen Sieg aus der Hand gegeben. Gegen Manchester City unterlagen die Reds nach Führung 1:2 (0:0) und verloren wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Bernardo Silva (84.) und Erling Haaland per Foulelfmeter (90.+3) drehten die Partie für die Gäste, die somit weiter sechs Punkte Rückstand auf den FC Arsenal haben. Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai hatte die starken Reds zuvor mit einem traumhaften Freistoß in Führung gebracht (74.) - und flog nach einer Notbremse mit einer Roten Karte vom Platz (90.+10).

Später K.o. für Liverpool - Freude bei Guardiola

„Es war eine brillante Werbung für die Premier League. Die erste Halbzeit war wirklich gut, aber in der zweiten Halbzeit haben wir etwas an Schwung verloren. So kann es in Anfield eben sein. Aber dann haben wir uns unter der Führung unseres Kapitäns Bernardo wieder zurückgekämpft“, freute sich Citizens-Trainer Pep Guardiola bei der BBC.

Damit hat Liverpool in dieser Saison laut Opta bereits viermal das spielentscheidende Tor ab der 90. Minute kassiert.

Liverpool führte bis zur 83. Minute und verlor trotzdem noch. Laut Opta haben die Reds noch nie eine Führung an der Anfield Road zu einem späteren Zeitpunkt verspielt. Zugleich war das Siegtor von Haaland das späteste an der Anfield Road jemals.

Guehi kommt mit Gelb davon

Haaland vergab gleich zu Beginn frei vor Keeper Alisson die Chance zur Führung (2.). Danach bot das Spiel zwar Abwechslung, aber wenig Großchancen. Das änderte sich nach der Pause. Hugo Ekitiké fehlte binnen weniger Minuten gleich zweimal die nötige Präzision (53./56.), ein Abschluss von Wirtz wurde abgeblockt (65.).

Die Gäste hielten zunächst noch mit, einen Abschluss von Antoine Semenyo (53.) entschärfte Alisson. Danach wurde City immer passiver - und hatte Glück, dass Verteidiger Marc Guehi nach einem Halten gegen Mohamed Salah vor dem Strafraum nur die Gelbe Karte sah (69.).

Szoboszlai trifft traumhaft

Dann fasste sich Szoboszlai bei einem zentralen Freistoß aus etwa 25 Metern ein Herz, verwandelte kraftvoll mit Hilfe des Innenpfostens und sah wie der Matchwinner aus.

Weil er bei einer Kopfballverlängerung von Haaland jedoch das Abseits aufhob, schoss Silva den Ausgleich für City. Haaland blieb vom Elfmeterpunkt cool, nachdem Alisson Matheus Nunes zu Fall gebracht hatte. Eine Notbremse von Szoboszlai beim vermeintlichen 3:1 für City hatte einen Platzverweis zur Folge.

