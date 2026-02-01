Premier League: "Scorpion Kick" schockt ManCity

SID 01.02.2026 • 20:03 Uhr Die Mannschaft von Pep Guardiola verliert im Titelrennen zwei wichtige Punkte. Kevin Schade sieht bei Brentford Rot.

Manchester City muss im Titelrennen der Premier League immer mehr abreißen lassen. Die Mannschaft von Pep Guardiola kam bei Tottenham Hotspur nicht über ein mageres 2:2 (2:0) hinaus. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal beträgt nun schon sechs Zähler.

Rayan Cherki und Antoine Semenyo hatten City 2:0 in Führung gebracht, doch Marc Guehi und Dominic Solanke glichen nach der Pause aus. Besonders sehenswert war dabei das zweite Tor der Spurs: Solanke netzte mit einem spektakulären „Scorpion-Kick“ ein. Im Vorwärtsfallen bugsierte er den Ball mit der Hacke ins lange Eck.

Manchester United bleibt derweil die Mannschaft der Stunde. Der lange Zeit taumelnde Traditionsklub unterstrich mit dem dritten Sieg in Folge unter Trainer Michael Carrick seine Ambitionen auf einen Platz in der Champions League.

Sesko mit großer Show auf den letzten Metern

Gefeierter Mann beim wilden 3:2 (1:0) gegen den FC Fulham war der Ex-Leipziger Benjamin Sesko, der nach seiner Einwechslung den umjubelten Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+4) erzielte. Bernd Leno im Fulham-Tor war chancenlos.

Die Gäste waren nach 0:2-Rückstand erst kurz zuvor durch Raul Jimenez (85.) und Kevin (90.+1) im legendären Old Trafford zum Ausgleich gekommen.

Carrick wird United bis zum Saisonende trainieren. Unter dem Ex-Profi hatten die Red Devils zuletzt schon überraschend bei Spitzenreiter FC Arsenal (3:2) und zuvor gegen Stadtrivale Manchester City (2:0) gewonnen. Dadurch rückte das Team um Kapitän Bruno Fernandes inzwischen auf Rang vier vor.