Update nach Havertz-Rückschlag

Maximilian Lotz 17.02.2026 • 19:28 Uhr Arsenal-Trainer Mikel Arteta stellt Nationalspieler Kai Havertz ein baldiges Comeback in Aussicht.

Kai Havertz steht beim FC Arsenal schneller als zunächst angenommen vor der Rückkehr auf den Platz.

Der Nationalspieler sei für das Wochenende eine Option, kündigte Gunners-Coach Mikel Arteta am Dienstag auf einer Pressekonferenz an. „Ich freue mich, ihn im Kader zu haben“, fügte Arteta hinzu.

Englischen Medienberichten zufolge war zunächst damit gerechnet worden, dass Havertz auch das Nordlondon-Derby am Sonntag bei Tottenham Hotspur (17.30 Uhr im LIVETICKER) verpassen könnte. Doch nun steht der Angreifer vor seinem Comeback.

Havertz feierte nach Knie-OP sein Comeback

Havertz hatte aufgrund einer Knie-OP fast die komplette erste Saisonhälfte verpasst. Erst am 11. Januar hatte der 26-Jährige sein Comeback gefeiert. Zuletzt verpasste er aufgrund muskulärer Probleme die Partie gegen den FC Brentford (1:1).

Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach am Rande der Nations-League-Auslosung in Brüssel am vergangenen Donnerstag von einem „kleinen“ Rückschlag.