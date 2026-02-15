Vierter Coach der Saison: Nottingham holt Ex-1860-Trainer

SID 15.02.2026 • 13:38 Uhr Vitor Pereira soll bei Nottingham Forest für die Trendwende sorgen. Den Portugiesen kennen auch deutsche Fans.

Nottingham Forest hat den Portugiesen Vitor Pereira als bereits vierten Teammanager in der laufenden Premier-League-Saison verpflichtet. Wie der abstiegsbedrohte Klub am Sonntag mitteilte, erhält der 57-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027. In Deutschland ist Pereira von einem halbjährigen Intermezzo bei 1860 München bekannt, an dessen Ende die Löwen 2017 in die 3. Liga abgestiegen waren.

Pereira folgt auf Sean Dyche, der am Donnerstag entlassen worden war. Während der aktuellen Spielzeit hatten bereits Nuno Espirito Santo und Ange Postecoglou gehen müssen.

In der Liga steht der Verein auf Tabellenplatz 17 und hat drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Sein Debüt wird Pereira am Donnerstag (18.45 Uhr) im Hinspiel der Europa-League-Playoffs bei Fenerbahce Istanbul geben.