Wirtz ausgezeichnet: "Viel Zeit im Kraftraum verbracht"

Der 22-Jährige wird von den Liverpool-Fans erstmals zum Spieler des Monats gewählt. Eine Liga-Auszeichnung könnte zeitnah folgen.

Seine zuletzt starken Auftritte beim FC Liverpool haben Nationalspieler Florian Wirtz die erste individuelle Auszeichnung auf der Insel beschert. Der 22-Jährige wurde von den Fans der Reds zum Spieler des Monats Januar gewählt. Dass er in diesem Zeitraum anders als noch in den ersten Saisonwochen mit wettbewerbsübergreifend fünf Toren und zwei Assists überzeugte, erklärt sich Wirtz vor allem durch die mittlerweile gelungene körperliche Anpassung.

Er sei „etwas stärker geworden“, sagte Wirtz, der auch in der Wahl zum Spieler des Monats der Premier League einer von acht Kandidaten ist, im Klub-Interview: „Ich habe viel Zeit im Kraftraum verbracht. Aber auch die Zweikämpfe auf dem Platz und im Training sowie die zusätzliche Arbeit nach dem Training helfen mir.“ Er wolle „einfach weiter besser, stärker und kraftvoller werden“.

Wirtz: Fußball in der Premier League „auch schön“

Der physische Fußball in der Premier League, in der Liverpool am Mittwochabend (21.15 Uhr im LIVETICKER) beim AFC Sunderland antritt, sei „auch schön“, so Wirtz weiter, „weil ich laufen und kämpfen kann und das gerne auf dem Platz zeige“. Er habe „nur ein wenig Zeit gebraucht, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin“, erklärte der Spielmacher.