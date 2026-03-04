Newsticker
Big Points für Havertz und Arsenal - City patzt

Herber City-Dämpfer im Titelrennen

Bukayo Saka schießt den Spitzenreiter in seinem 300. Einsatz für den FC Arsenal zum Sieg, Manchester City lässt gegen Nottingham zwei Punkte liegen.
Arne Slot kritisierte kürzlich die vielen Standardsituationen in der Premier League. City-Trainer Pep Guardiola kann die Kritik nachvollziehen und erinnert sich an den Anfang seiner Trainerkarriere und zieht den Vergleich mit der NBA.
SID
Der FC Arsenal hat sich im engen Meisterrennen der Premier League dank Jubilar Bukayo Saka wieder abgesetzt.

In seinem 300. Einsatz für die Gunners schoss der englische Nationalstürmer den Spitzenreiter zum 1:0 (1:0) bei Brighton & Hove Albion, Verfolger Manchester City kam im Fußball-Oberhaus gegen Nottingham Forest nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und hat nun sieben Punkte Rückstand - bei einem Spiel weniger.

Havertz wird bei Arsenal-Sieg eingewechselt

Saka traf gegen die Mannschaft von Teammanager Fabian Hürzeler früh mit einem Schuss von der Strafraumkante für Arsenal (9.). Nationalspieler Kai Havertz wurde in der 59. Minute für Viktor Gyökeres eingewechselt.

In Manchester gingen die Skyblues durch Antoine Semenyo (31.) und Rodri (62.) zweimal in Führung, Forest glich jeweils aus. Erst war Morgan Gibbs-White (56.) für den Abstiegskandidaten erfolgreich, dann Elliot Anderson (76.). Arsenal hat noch acht Saisonspiele zu bestreiten, City neun.

