Big Points für Havertz und Arsenal - City patzt

SID 04.03.2026 • 22:43 Uhr Bukayo Saka schießt den Spitzenreiter in seinem 300. Einsatz für den FC Arsenal zum Sieg, Manchester City lässt gegen Nottingham zwei Punkte liegen.

Der FC Arsenal hat sich im engen Meisterrennen der Premier League dank Jubilar Bukayo Saka wieder abgesetzt.

In seinem 300. Einsatz für die Gunners schoss der englische Nationalstürmer den Spitzenreiter zum 1:0 (1:0) bei Brighton & Hove Albion, Verfolger Manchester City kam im Fußball-Oberhaus gegen Nottingham Forest nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und hat nun sieben Punkte Rückstand - bei einem Spiel weniger.

Havertz wird bei Arsenal-Sieg eingewechselt

Saka traf gegen die Mannschaft von Teammanager Fabian Hürzeler früh mit einem Schuss von der Strafraumkante für Arsenal (9.). Nationalspieler Kai Havertz wurde in der 59. Minute für Viktor Gyökeres eingewechselt.