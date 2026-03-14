Bizarre Schiri-Szene in England - und Kritik wegen Woltemade!

Moritz Pleßmann 14.03.2026 • 23:15 Uhr Vor der Niederlage des FC Chelsea gegen Newcastle United kommt es zu seltsamen Szenen. Mittendrin: Schiedsrichter Paul Tierney.

Viele Zuschauer mussten vor der 0:1-Niederlage des FC Chelsea gegen Newcastle United wohl zweimal hinsehen, ob das gerade wirklich passiert war. Es spielten sich seltsame Szenen an der Stamford Bridge ab.

Die Spieler der Blues formten kurz vor Anpfiff noch einen Spielerkreis, um sich für die anstehende Partie heiß zu machen. Doch wer stand plötzlich mittendrin? Schiedsrichter Paul Tierney.

Der 45-Jährige fand sich auf einmal von zahlreichen Chelsea-Spielern umringt, Cole Palmer umarmte ihn zu Beginn sogar. Statt herauszulaufen, blieb Tierney aber einfach stehen.

Kuriose Schiri-Szene: „Einfach total seltsam“

Die Kameras von Sky Sports fingen den kuriosen Moment ein, der anschließend in den sozialen Medien Wellen schlug. „Das ist einfach total seltsam von allen Beteiligten“, schrieb ein User im Netz. Auch die Daily Mail erkannte einen „bizarren Moment“.

Kritik setzte es nach der Partie dann auch von Blues-Trainer Liam Rosenior: „Wenn Paul sich mehr auf seinen Job - die richtigen Entscheidungen zu treffen - konzentriert hätte, hätten wir heute einen Elfmeter bekommen.“

Er sprach dabei eine strittige Szene um den deutschen Newcastle-Stürmer Nick Woltemade an: „Ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Raum sagen kann, dass Woltemade Cole Palmer nicht im Strafraum umtritt.“