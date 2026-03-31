Premier League: Offiziell! Spurs haben neuen Coach - "langfristig"

David Funk 31.03.2026 • 18:01 Uhr Die Tottenham Hotspur haben die Nachfolge von Igor Tudor geregelt. Ein Italiener soll den Klub vor dem Abstieg retten.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es offiziell. Die Tottenham Hotspur haben den Nachfolger von Igor Tudor bekannt gegeben. Der Londoner Klub verpflichtet Roberto De Zerbi als neuen Cheftrainer.

Der 46-jährige Italiener übernimmt bei den Spurs und unterschrieb laut Vereinsmeldung einen „einen langfristigen Vertrag“ beim Team von Mathys Tel und Xavi Simons.

De Zerbi: „Eine Mannschaft aufzubauen, die zu großen Erfolgen fähig ist“

De Zerbi folgt damit auf den am Sonntag geschassten Tudor und soll den Turnaround in Nordlondon schaffen. Der Italiener ist nach Tudor und Thomas Frank bereits der dritte Coach in dieser Saison bei den Spurs.

„In all meinen Gesprächen mit der Vereinsführung war deren Ziel für die Zukunft klar: eine Mannschaft aufzubauen, die zu großen Erfolgen fähig ist, und dies mit einem Fußballstil zu erreichen, der unsere Fans begeistert und inspiriert. Ich bin hier, weil ich an dieses Ziel glaube, und habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, um alles zu geben, damit wir es erreichen“, wird De Zerbi in der Meldung zitiert.

De Zerbi soll die Spurs vor dem Abstieg bewahren

Der Übungsleiter weiter: „Unsere kurzfristige Priorität ist es, in der Premier-League-Tabelle aufzusteigen, und darauf werden wir uns bis zum Schlusspfiff des letzten Saisonspiels voll und ganz konzentrieren. Ich freue mich darauf, auf den Trainingsplatz zu gehen und mit diesen Spielern daran zu arbeiten, dieses Ziel zu erreichen.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Spurs befinden sich in der Premier League als Tabellen-17. mitten im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt derzeit nur einen Zähler. Zudem warten die Londoner seit mittlerweile 13 Spielen auf einen Sieg in Englands höchster Spielklasse.