Erst Jubel, dann Rot: Wilder Abend für Maguire

Benjamin Zügner 20.03.2026 • 23:01 Uhr Im Kampf um die Teilnahme an der Champions League lässt Manchester United Punkte liegen. Ein Nationalspieler steht dabei im Zentrum.

Manchester United hat im Kampf um die Champions League einen wichtigen Sieg aus der Hand gegeben. Der englische Fußball-Rekordmeister kam in der Premier League trotz zweimaliger Führung beim AFC Bournemouth nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus.

Besonders im Zentrum stand dabei Harry Maguire. Erst wenige Stunden zuvor hatte Thomas Tuchel den Innenverteidiger nach langer Abstinenz wieder in die englische Nationalmannschaft berufen – am Freitag spielte sich der 33-Jährige sowohl positiv als auch negativ ins Scheinwerferlicht.

Maguire jubelt – und fliegt dann mit Rot

Beim zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 sprang Maguire nach einer Ecke am höchsten, forcierte so das Eigentor von Bournemouths James Hill – und ließ sich anschließend in Richtung Eckfahne laufend von seinen Teamkollegen hochleben.

Alles schien auf einen Auswärtssieg für United, den vierten in den vergangenen fünf Partien, herauszulaufen. Doch Maguire wusste sich nur sieben Minuten später nicht anders als mit einem Halten an Evanilson zu helfen. Die Folge: Notbremse, Rot – und Elfmeter!

Den anschließenden Strafstoß verwandelte der erst 19-jährige Eli Junior Kroupi (81.) und sicherte so den 2:2-Endstand.

Elfmeter gegen Maguire sorgt für Unverständnis

Der einstige Stürmer von United, Andy Cole, zeigte sich bei Sky empört: „Wenn man davon spricht, dass man leicht zu Fall kommt, dann ist er dort leicht zu Fall gekommen. Als Trainer ist man natürlich enttäuscht, Bruno Fernandes ist ebenfalls enttäuscht. Wenn man es genau betrachtet, worin liegt der Unterschied? Ich verstehe den Platzverweis, aber wenn wir über den Elfmeter selbst sprechen: Warum wird der eine gegeben und der andere nicht?“

Die beschriebene Szene der Aufregung: In der 66. Spielminute war Uniteds Amad Diallo im gegnerischen Strafraum nach einem Ziehen von Adrien Truffert zu Fall gegangen, dort aber blieb die Pfeife von Schiedsrichter Stuart Attwell stumm.

Zuvor hatte Bruno Fernandes die Gäste mit einem Foulelfmeter in Führung (61.) gebracht, doch Ryan Christie glich schon sechs Minuten später aus.

So liegen die Red Devils mit 55 Punkten als Tabellendritter der Premier League vorerst sechs Punkte vor Titelverteidiger FC Liverpool auf Rang fünf.

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