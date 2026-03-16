"Es reicht jetzt": Interview-Zoff um Spurs-Coach

Franziska Wendler 16.03.2026 • 11:03 Uhr Tottenham-Coach Igor Tudor liefert sich nach dem Remis in Liverpool ein hitziges Wortgefecht mit einem Reporter und führt ein abruptes Ende des Interviews herbei.

Unschöne Momente zwischen Tottenham-Hotspur-Trainer Igor Tudor und Sky-Sports-Reporter Patrick Davison nach dem 1:1 beim FC Liverpool. Der Chefcoach hat ein abruptes Ende des Interviews bei dem TV-Sender herbeigeführt, nachdem es zu einer Konfrontation kam.

Dank eines Last-Minute-Ausgleichs von Richarlison konnten die Spurs die fünfte Pleite in Folge abwenden, was dem Team im Kampf gegen den Abstieg neue Hoffnung gibt.

Tudor hatte erst kürzlich das Amt von dem entlassenen Thomas Frank übernommen, seitdem aber alle vier Partien verloren.

Spurs-Coach von Interview-Fragen genervt

Nach der Partie in Liverpool reagierte der Kroate äußerst gereizt auf die Frage des Reporters, ob das Remis den Spurs-Fans Hoffnung auf einen Verbleib in der Premier League geben würde. „Es reicht jetzt damit. Ich sage euch immer, was ich denke“, so Tudor.

Die Antwort von Davison: „Aber glauben Sie nicht manchmal, dass diese Fragen gestellt und beantwortet werden müssen? Sie haben schließlich viele Spurs-Fans auf der ganzen Welt.“

Erneut eine Frage, die dem Cheftrainer nicht entsprach. „Welche Fragen müssen beantwortet werden?“, konterte er.

Tutor beendet Interview vorzeitig

Doch auch der Journalist wusste zu reagieren. „Nun, was die Zukunft des Vereins angeht. Wer wird der Trainer sein? Bleibt die Mannschaft in der Liga?“, präzisierte Davison.

Doch erneut wollte Tudor nicht antworten, erklärte stattdessen, dies seien „keine Fragen an mich. Ich bin der Trainer. Sie müssen mich nach den Spielern fragen, danach, wie wir spielen.“

In der Folge entwickelte sich zwischen beiden Parteien mehr und mehr ein aufgeheiztes Streitgespräch.

Geteilte Meinungen unter den Fans

Tudor warf Davison unter anderem vor, keine sinnhaften Fragen zu stellen. Der Reporter wiederum erklärte, Tudor könne sagen, was er wolle.

„Das habe ich gesagt. Was soll ich meinen Spielern sagen? Natürlich. Das ist die Antwort, die Sie hören wollen“, entgegnete der mehr und mehr verärgerte Fußballlehrer, ehe er kurz den Blick von der Kamera wegrichtete und fragte: „Sind wir jetzt fertig oder nicht?“

Davison musste in der Folge einräumen, man sei „fertig“, woraufhin Tudor wütend davonstürmte.