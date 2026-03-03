Ex-Bundesliga-Star mit Startelf-Comeback bei Liverpool

SPORT1 03.03.2026 • 21:28 Uhr Ein ehemaliger Leverkusener hat seiner Verletzungspause beim FC Liverpool überstanden.

Jeremie Frimpong kehrt am Dienstagabend in die Startelf des FC Liverpool (jetzt im LIVETICKER) zurück. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger darf gegen die Wolverhampton Wanderers in der Premier League nach längerer Auszeit wieder von Beginn an ran.

Zuletzt musste er mit Oberschenkelproblemen mehrere Wochen lang aussetzen, Ende Februar war ihm immerhin ein Kurzeinsatz gegen West Ham vergönnt. Verletzt hatte er sich bei einem Kantersieg in der Champions League.

Frimpong nach Verletzung zurück

Für Frimpong setzte sich somit eine vom Pech verfolgte Debütsaison in Liverpool fort. Bereits zum dritten Mal musste der Niederländer seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen mit Blessuren am Oberschenkel pausieren, er verpasste für Klub und Nationalmannschaft bereits 18 Spiele.

Bisher kommt Frimpong, der im vergangenen Sommer gemeinsam mit dem weiter verletzten Florian Wirtz aus Leverkusen kam, auf erst 20 Einsätze.