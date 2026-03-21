Früher Verletzungsschock für Liverpool

Moritz Pleßmann 21.03.2026 • 14:20 Uhr Der FC Liverpool kassiert in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion einen frühen Rückschlag. Stürmer Hugo Ekitiké muss verletzt raus.

Früher Verletzungsschock für den FC Liverpool! Hugo Ekitiké musste im Premier-League-Spiel bei Brighton & Hove Albion (LIVETICKER) bereits in der 8. Minute ausgewechselt werden.

Der ehemalige Frankfurter war mit James Milner unglücklich zusammengeprallt und mit Schmerzen im linken Oberschenkel zu Boden gegangen.

Premier League: Ekitiké muss früh raus

Ekitiké humpelte vom Feld und versuchte zunächst noch die Schmerzen herauszulaufen. Er kam tatsächlich noch einmal auf den Platz, musste jedoch kurz darauf einsehen, dass es so für ihn nicht weitergehen kann. Curtis Jones würde für ihn eingewechselt. Florian Wirtz rückte von der rechten Seite etwas mehr ins Zentrum.

Kurz darauf kam es noch bitterer für die Reds. Danny Welbeck erzielte nach 14 Minuten die 1:0-Führung für die Gastgeber um DFB-Star Pascal Groß.