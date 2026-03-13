Hürzeler erklärt und erneuert Arsenal-Kritik - auch persönlich

SID 13.03.2026 • 12:29 Uhr Brighton-Coach Fabian Hürzeler schickt seinem Kollegen Mikel Arteta eine Nachricht, in dem er seinen öffentlichen Angriff wiederholt.

Teammanager Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion hat seine Kritik an der Spielweise von Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal auch im persönlichen Gespräch mit seinem Trainerkollegen Mikel Arteta erneuert.

„Ich habe ihm eine Textnachricht geschickt, in der ich dieselben Dinge zu ihm gesagt habe“ wie bei seinem scharfen öffentlichen Auftritt nach dem direkten Duell (0:1), berichtete Hürzeler am Freitag. Zugleich habe er Arteta gegenüber seinen „höchsten Respekt“ für dessen Arbeit zum Ausdruck gebracht und betont: „Ich bin der erste Gratulant, wenn sie Meister werden.“

Arteta reagiert auf Hürzeler-Nachricht

Dennoch sei es ihm wichtig, an seinen „Prinzipien und Meinungen“ festzuhalten. Mit seiner Kritik an Arsenal und dem Zeitspiel der Gunners habe er ungewollt „viel Wirbel“ verursacht, bekannte Hürzeler. Deswegen stehe jedoch „nichts“ zwischen ihm und Arteta.

Der Spanier habe ihm auch geantwortet, „wir hatten einen guten Austausch. Er hat seine Meinung geäußert und ich meine. Darum geht es doch im Fußball, dass jeder seine Mannschaft verteidigt.“

Dass Arsenal Großartiges leiste, sei dennoch „unbestritten“, betonte der frühere Trainer des FC St. Pauli. „Arteta ist einer der besten Trainer der Welt, ein Vorbild. Aber es ist wichtig, seine Meinung zu sagen und nicht damit hinter dem Berg zu halten. Selbst dann nicht, wenn du ein kleiner Klub bist.“