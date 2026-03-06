"Meisterleistung der Selbstzerstörung": Topklub entsetzt englische Presse

Johannes Behm 06.03.2026 • 08:36 Uhr Tottenham Hotspur droht der Abstieg aus der Premier League. SPORT1 gibt nach dem Debakel gegen Crystal Palace einen Überblick über die englische Presse.

Nur noch ein einzelner Zähler trennt die Spurs Stand jetzt von der Gefahrenzone. Auch Intersimstrainer Igor Tudor (drei Niederlagen in drei Spielen) hat den Negativ-Trend bislang nicht in den Griff bekommen.

Die englische Presse schlägt Alarm. Die Daily Mail titelt mit „einer Meisterleistung der Selbstzerstörung“. Für die Sun ist Tottenham „gefangen in einer Todesspirale“. Immer wieder würden Akteure der Mannschaft den „Selbstzerstörungsknopf“ drücken. SPORT1 hat die Pressestimmen aus England zusammengetragen.

„Igor der Schreckliche!“

Mirror: „Igor der Schreckliche! Ein elendiges Tottenham muss akzeptieren, dass Tudor gehen muss, wenn sie in der Liga bleiben wollen. Die Abstiegssorgen der Spurs nahmen am Donnerstagabend zu, als Micky van de Vens Rote Karte in der ersten Halbzeit einen Zusammenbruch und eine weitere Niederlage einleitete.“

Daily Mail: „Die Spurs liefern eine Meisterleistung der Selbstzerstörung und stürzen damit noch tiefer in die Abstiegskrise. Igor Tudor hat die Nord-Londoner noch chaotischer gemacht, und seine Tage könnten gezählt sein. Drei Spiele, drei Niederlagen, neun Gegentore. Nach den Niederlagen gegen die Rivalen aus dem Norden und Westen Londons war nun der Süden an der Reihe: Crystal Palace stieß die Spurs weiter in Richtung Abstiegskampf.

„Ein Krisenverein, gefangen in einer Todesspirale“

The Sun: „Für Tottenham wird es nicht besser. Es wird nur noch schlimmer. Viel, viel schlimmer. Ein Krisenverein, gefangen in einer Todesspirale, der durch den Abgrund in Richtung der Felsen darunter stürzt. Die Hoffnung schwindet noch schneller als jeglicher Glaube daran, dass Igor Tudor oder irgendjemand anderes dieses totale Chaos noch wenden und sie vor der ultimativen Demütigung bewahren kann. Da die Spurs immer wieder den Selbstzerstörungsknopf drückten und Micky van der Vens Rote Karte einen Zusammenbruch auslöste, der zu einem massenhaften Abgang zur Halbzeit führte, scheint es kaum vorstellbar, dass Tudors dreiwöchige Amtszeit bis zur Länderspielpause andauern wird.“

Telegraph: „An diesem Abend gegen Crystal Palace haben sich die Spurs selbst übertroffen. Tottenham Hotspur ist entschlossen, diese Saison mit einem der spannendsten und absurdesten Abstiegskämpfe der Premier-League-Ära zu beenden.“

„Tottenham versinkt in einem Meer aus Gift“

The Independent: „Die prekäre Lage von Tottenham in der Premier League hat sich erheblich verschlechtert. Durch die Niederlage steht der Verein aus Nord-London nun kurz vor dem Abstieg, nachdem er vor dem Spieltag nur einen Punkt Vorsprung auf die letzten drei Plätze hat.“