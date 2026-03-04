"Peinlich" und "demütigend": Englands Presse fällt hartes Liverpool-Urteil

Johannes Behm 04.03.2026 • 09:48 Uhr Nach der blamablen Niederlage gegen Wolverhampton sieht die englische Presse schwarz für den FC Liverpool. Trotz eines eigenen Treffers gerät auch Mo Salah in die Kritik.

Der FC Liverpool hat sich beim Tabellenschlusslicht der Premier League blamiert und dadurch für einen unliebsamen Negativrekord gesorgt. Gegen die Wolverhampton Wanderers gaben die Reds bereits zum fünften Mal in dieser Saison ein Spiel in der Nachspielzeit her.

Die englische Presse rechnet bei gleichbleibender Leistung nicht mit einer Qualifikation für die Champions League und reagiert mit Spott. „Peinlich“ sollte die Pleite der Mannschaft von Trainer Arne Slot sein, schreibt die Boulevardzeitung Daily Mail. Als „Déjà-vu-Gefühl“ für Slot bezeichnet The Independent die Situation. Der englische Mirror titelt mit der „demütigendsten Niederlage der Saison“.

Trotz seines Tors rückte aber auch Mohamed Salah in negativem Sinne in den Fokus. „Es gab weitere Anzeichen dafür, dass Salahs Kräfte nachlassen“, schreibt The Guardian, der betont, dass der Ägypter vor dem Rückstand querlegen hätte müssen. Er „zeigte so wenig Qualität, dass die Wolves ihn gerne ungedeckt ließen“, mutmaßt der Telegraph. SPORT1 hat Pressereaktionen aus England gesammelt.

„Die Saison der Reds steht auf der Kippe”

Daily Mail: „Die Saison der Reds steht auf der Kippe. Andrés Tor fiel in der 94. Minute, zum fünften Mal in dieser Saison hat Liverpool ein Spiel in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben. Das ist ein Premier-League-Rekord, der ihnen, offen gesagt, peinlich sein sollte.“

The Sun: „Bei diesem Tempo wird Liverpool in der nächsten Saison nicht in der Champions League spielen. Liverpool hat sich das selbst zuzuschreiben. Ein weiterer Fehler in einer durchwachsenen Saison für Reds-Kapitän Virgil Van Dijk ermöglichte es dem eingewechselten Rodrigo Gomes von den Wolves, den Führungstreffer zu erzielen. Und obwohl Mo Salah den Ausgleich erzielte, verdienten die Reds nach einer weiteren schwachen Leistung nicht mehr als einen Punkt.“

„Die demütigendste Niederlage der Saison“ für Liverpool

Mirror: „Wolves schocken Liverpool in letzter Minute. Die Wolves schlugen in der 94. Minute zu und bescherten Liverpool damit die demütigendste Niederlage der Saison auf spektakuläre Weise – ein Abend, den Arne Slot und Co. so schnell wie möglich vergessen wollen.“

The Telegraph: „Nach vier Siegen in Folge in allen Wettbewerben für Liverpool kehrte man zu der Unbeständigkeit und Offensivschwäche zurück, die den katastrophalen Herbst geprägt hatten. Nicht einmal Mohamed Salahs Comeback als Torschütze – er erzielte seinen ersten Ligatreffer seit November – konnte Liverpools Stimmung hier heben. Salahs Schwierigkeiten blieben ein Problem für Liverpool. Er erhielt viele Bälle in gefährlichen Bereichen, zeigte jedoch so wenig Qualität, dass die Wolves ihn gerne ungedeckt ließen. Einer seiner Schüsse vom Rand des Strafraums flog so weit über die Latte, dass er drei Torlatten überflogen hätte.“

„Salah hätte den Ball auf Szoboszlai ablegen müssen“

The Independent: „Die Sabotagemission der Wölfe geht weiter, aber Liverpools Probleme gehen über einen einzigen grausamen Moment hinaus. Die Nachspielzeit ist zunehmend keine Arne-Zeit mehr. Arne Slot beklagt die „gleiche alte Geschichte“. Für Slot war das Déjà-vu-Gefühl deprimierend. Seine Mannschaft ist Rekordhalter im negativen Sinne, denn sie ist die erste Mannschaft in der Geschichte der Premier League, die fünf Spiele in einer Saison aufgrund von Toren in der 90. Minute oder später verloren hat.“