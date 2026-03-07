Pokal-Aus! Woltemade bei Rückkehr blass

SPORT1 07.03.2026 • 22:55 Uhr Nick Woltemade scheidet mit Newcastle aus dem FA Cup aus. Während der DFB-Stürmer die Führung verpasst, trifft ein Ex-Frankfurter für City doppelt.

Für Nick Woltemade und Malick Thiaw ist der Traum vom Gewinn des FA Cups mit Newcastle United geplatzt. Die Mannschaft mit den beiden Fußball-Nationalspielern verlor am Samstagabend mit 1:3 (1:1) gegen Manchester City und scheiterte damit im Achtelfinale des traditionsreichen englischen Pokalwettbewerbs.

Woltemade, der zuletzt krank gefehlt hatte, und Thiaw standen jeweils in der Startformation von Teammanager Eddie Howe. Der frühere Stuttgarter verpasste zunächst die frühe Führung für das Heimteam, sein Kopfball wurde auf der Linie geklärt (12.). Kurz darauf machte es Harvey Barnes dann besser (18.).

City schlug aber noch vor der Pause durch Savinho (39.) zurück, der Ex-Frankfurter Omar Marmoush sorgte dann in Halbzeit zwei mit einem Doppelpack (47., 65.) für die Entscheidung.

Woltemade ausgewechselt: „Eine wirkungslose Rückkehr“

Woltemade, der bei seiner Rückkehr einmal mehr im offensiven Mittelfeld auflief, machte nach einem überschaubaren Auftritt in der 72. Minute Platz für Anthony Gordon.

Er „gewann nicht genügend Zweikämpfe und war bei den Chancen, die er hatte, nicht konsequent genug“, schrieb The Chronicle zu Woltemades Leistung. Allerdings hob die Zeitung auch hervor: „Eroberte den Ball ein halbes Dutzend Mal zurück und versuchte, sich an seine Aufgabe zu halten, nachdem er bei seiner Rückkehr ins Mittelfeld zurückgedrängt worden war.“

Shields Gazette urteilte in Summe: „Eine wirkungslose Rückkehr in die Mannschaft nach der Krankheit.“

Für beide Mannschaften geht es nun mit dem Achtelfinale in der Champions League weiter. Während Newcastle am Dienstag auf Hansi Flicks FC Barcelona trifft, muss Pep Guardiolas City am Mittwoch (jeweils 21.00 Uhr) zu Real Madrid.

