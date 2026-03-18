Premier League: FC Chelsea auch für Schürrle-Transfer bestraft

SPORT1 18.03.2026 • 22:08 Uhr Der FC Chelsea muss nach geheimen Transfer-Zahlungen eine Rekordstrafe begleichen. Nun wird klar: Auch der Transfer von André Schürrle aus dem Jahr 2013 ist betroffen.

Beim FC Chelsea kam es auch beim Transfer von André Schürrle aus dem Jahr 2013 zu geheimen Zahlungen. Das geht aus einem Dokument der Premier League hervor.

Die Blues waren am Montag mit einer einjährigen Transfersperre auf Bewährung und einer Geldstrafe von 11,5 Millionen Euro belegt worden.

Grund dafür seien „nicht offengelegte Zahlungen von mit dem Verein verbundenen Dritten an Spieler, nicht registrierte Spielerberater und andere Dritte“.

Weitere namhafte Spieler betroffen

Die Zahlungen sollen sich auf fast 55 Millionen Euro belaufen haben und vor allem an Spielerberater geflossen sein.

Neben David Luiz, Ramires und Nemanja Matic taucht in den Dokumenten auch der Name André Schürrle auf.

Der Weltmeister von 2014 wechselte 2013 für rund 22 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea.

In dem Dokument wird allerdings betont, dass die betroffenen Spieler keine Schuld an den Transfer-Machenschaften des Premier-League-Klubs trifft.

Schürrle war mit Chelsea erfolgreich

Schürrle gewann mit dem FC Chelsea in der Saison 2014/15 die Premier League und den Ligapokal.