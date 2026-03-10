Premier League: Heftige Läster-Attacke von Tel

Vincent Wuttke 11.03.2026 • 13:05 Uhr Mathys Tel übt scharfe Kritik an der Premier League. Der Ex-Münchner kann sich für die Spielweise in England wenig begeistern und bezeichnet diese sogar als „langweilig“.

Die Premier League ist für viele Experten und Spieler die beste Liga der Welt - doch Mathys Tel hat da offenbar eine andere Meinung. Der Ex-Münchner war bei Twitch-Streamer und YouTuber Zakaria Haddad im Podcast „Zack Nani Foot & Live” zu Gast und fand dort klare Worte.

Tel bezeichnete die moderne Premier League sogar als „Zoo” und fügte an, dass er von der Spielweise in England überhaupt nicht angetan ist.

„Ich sage die Wahrheit - es (die Premier League, Anm. d. Red.) ist kein Spektakel”, sagte er: „Es ist langweilig anzusehen. Es ist wirklich nur ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften mit ihren eigenen Ideen.“

Tel lästert heftig über die Premier League

Der 20-Jährige vermisst in England die besonderen Momente: „Es gibt weniger Flair, keinen Vinicius, der einen Sombrero Flick ausführt, kein Dribbling, keinen Kylian (Mbappé), der einen Sprint hinlegt.“

Vor allem das Verhalten bei Standardsituationen gefällt dem Franzosen, der von Juli 2022 bis Februar 2025 in München spielte, überhaupt nicht.

„Die Rangeleien im Strafraum vor den Torhütern? Ich habe dem für Standardsituationen zuständigen Co-Trainer bei uns bei Tottenham gesagt: ‚Setz mich nicht zur Manndeckung ein.‘ Denn dort herrscht das reinste Chaos!"

Tel meckerte weiter: „Jeder schubst jeden, man wirft sich gegenseitig zu Boden, du hältst dich fest. Vergiss es! Der Torwart kann nicht herauskommen, er kann nichts sehen.“

Tel schwärmt von Bayern-Star

In 27 Pflichtspielen kommt Tel in dieser Spielzeit auf magere drei Treffer und keine Vorlage. Er pendelt zwischen Startelf und Tribüne.