Premier League: Kurioses Verbot für England-Star

Mette Bech 04.03.2026 • 10:10 Uhr Flügelstürmer Adama Traoré gehört zu den „stärksten Fußballern“ des Profisports. West-Ham-Trainer erteilt ihm ein ungewöhnliches Verbot, was den Trainingsplan des „Muskelprotzes“ entscheidend verändern könnte.

Der muskulöse Premier-League-Stürmer Adama Traoré von West Ham United ist mit einem ungewöhnlichen Verbot belegt worden. Sein Trainer Nuno Espirito Santo untersagte dem 30-Jährigen mit sofortiger Wirkung das Krafttraining.

Im Vorfeld des Spiels von West Ham United gegen Traorés Ex-Verein Fulham verwies der Trainer auf die „unglaubliche” Statur des Stürmers. Er sei der Meinung, dass der Wintertransfer schon genug Gewicht mit sich herumtrage. „Ich habe ihm gesagt, er soll sich aus dem Fitnessstudio fernhalten. Das ist eines der Dinge, die er meiner Meinung nach erkennen muss“, verkündete Santo auf der Pressekonferenz.

Der 1,78 Meter große Flügelstürmer glänzte in der Vergangenheit trotz seiner auffälligen Muskelmasse mit hoher Sprintgeschwindigkeit. „Es gibt nicht viele Spieler, die seine Fähigkeiten, sein Tempo und sein Können in 1-gegen-1-Situationen haben“, schwärmte Trainer Santo.

Traoré mit Anlaufschwierigkeiten

Dennoch ist der Premier-League-Trainer von seiner Handlungsempfehlung mit Blick auf den Krauftraum überzeugt: „Er wird Präventionsarbeit leisten, aber er wird dort keine Gewichte heben”, so Santo.

Traoré wechselte im Winter zum abstiegsgefährdeten Premier-League-Club West Ham United, kam bisher allerdings nur als Joker zum Einsatz. „Er ist ein Talent, das wir ausnutzen müssen, aber es wird Zeit brauchen. Er muss sich anpassen und die Dynamik des Teams verstehen“, fasste Trainer Santo zusammen.