Premier League: Neuer Trainer? Carragher mit Ratschlag für Manchester United

Bei Manchester United läuft es nach langer Zeit mal wieder gut. Unter dem neuen Coach Michael Carrick holten die Red Devils zuletzt sechs Siege aus acht Spielen und stehen auf Platz drei der Premier League. Der ehemalige Liverpool-Spieler und heutige TV-Experte Jamie Carragher hat United nun aber einen anderen Trainer empfohlen: Unai Emery.
Carragher mit Tipp an ManUnited
„Er wäre der perfekte Coach, um United wiederzubeleben“, schreibt Carragher in seiner Kolumne bei The Telegraph. Emery habe die Vita und die Autorität, den Verein zu transformieren - doch der würde sich davor scheuen, den Spanier zu verpflichten.
„Einer der besten Trainer Europas“
Seit 2022 steht der Spanier bei Ligakonkurrent Aston Villa unter Vertrag und führte den Verein 2023 nach dreißig Jahren zurück in die Champions League. Villa ist mittlerweile wieder Stammgast in den europäischen Wettbewerben. Carragher bezeichnet den 54-Jährigen als „einen der besten, aber noch immer unterschätztesten Trainer Europas.“ Nur Pep Guardiola sei in England ein besserer Coach, meint er.
Insgesamt vier Mal gewann Emery in seiner Karriere die Europa League (dreimal FC Sevilla, einmal Villarreal), dazu kommen etliche nationale Titel aus seiner Zeit bei PSG. 2022 warf er mit Villarreal sensationell den FC Bayern aus der Champions League.
Direktes Duell: Emery kommt nach Manchester
Bei Manchester United soll Emery aber nicht wirklich auf der Liste stehen. Zuletzt wurden andere Namen wie etwa Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti oder Luis Enrique gehandelt. „Emery ist nicht Teil der Diskussionen, aber er sollte es sein“, findet Carragher.
Manchester United kann sich bald selbst ein genaues Bild vom Vorschlag des TV-Experten machen: Am Sonntag (15 Uhr) empfängt man Aston Villa im Old Trafford. Die beiden Teams stehen vor der Partie punktgleich auf den Plätzen drei und vier - ein entscheidendes Spiel im Rennen um die Champions League.