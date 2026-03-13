Premier League: Neuer Trainer? Carragher mit Ratschlag für Manchester United

Jakob Lüers 13.03.2026 • 13:35 Uhr Manchester United befindet sich mit Michael Carrick wieder im Aufwind. Ex-Liverpool-Star Jamie Carragher empfiehlt den Red Devils dennoch einen anderen Trainer.

„Er wäre der perfekte Coach, um United wiederzubeleben“, schreibt Carragher in seiner Kolumne bei The Telegraph. Emery habe die Vita und die Autorität, den Verein zu transformieren - doch der würde sich davor scheuen, den Spanier zu verpflichten.

„Einer der besten Trainer Europas“

Seit 2022 steht der Spanier bei Ligakonkurrent Aston Villa unter Vertrag und führte den Verein 2023 nach dreißig Jahren zurück in die Champions League. Villa ist mittlerweile wieder Stammgast in den europäischen Wettbewerben. Carragher bezeichnet den 54-Jährigen als „einen der besten, aber noch immer unterschätztesten Trainer Europas.“ Nur Pep Guardiola sei in England ein besserer Coach, meint er.

Insgesamt vier Mal gewann Emery in seiner Karriere die Europa League (dreimal FC Sevilla, einmal Villarreal), dazu kommen etliche nationale Titel aus seiner Zeit bei PSG. 2022 warf er mit Villarreal sensationell den FC Bayern aus der Champions League.

Direktes Duell: Emery kommt nach Manchester

Bei Manchester United soll Emery aber nicht wirklich auf der Liste stehen. Zuletzt wurden andere Namen wie etwa Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti oder Luis Enrique gehandelt. „Emery ist nicht Teil der Diskussionen, aber er sollte es sein“, findet Carragher.