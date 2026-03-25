Trainer-Legende Toshack an Demenz erkrankt

SID 25.03.2026 • 16:48 Uhr Der frühere Liverpool-Stürmer und Nationaltrainer John Toshack leidet an Gedächtnisverlust. Sein Sohn schildert deutliche Einschränkungen im Alltag.

Der frühere Liverpool-Profi und walisische Nationaltrainer John Toshack ist an Demenz erkrankt. Dies teilte sein Sohn Cameron in der Daily Mail mit und berichtete von zunehmenden Problemen mit dem Kurzzeitgedächtnis seines 77 Jahre alten Vaters.

So mache sich die Erkrankung vor allem im Alltag bemerkbar. „Es ist eine schreckliche Krankheit“, sagte Cameron Toshack. „Es ist das Kurzzeitgedächtnis, in dem wir es bemerken – ich spreche fast jeden Tag mit ihm, und wenn wir uns am Nachmittag unterhalten, kann es sein, dass er sich nicht daran erinnert, dass wir auch schon am Morgen gesprochen haben.“

Gleichzeitig seien die Erinnerungen aus der aktiven Karriere weiterhin präsent. „Wenn ich ihn nach Liverpool, Sociedad oder Madrid frage, ist die Detailtiefe erstaunlich“, sagte Sohn Cameron. „Neulich erzählte er mir von einem Spiel von Real Madrid gegen das AC Mailand von Arrigo Sacchi und ganz genau, wie er sein Mittelfeld angepasst hat, um mit Marco van Basten fertigzuwerden.“

Spanische Meisterschaft mit Real Madrid

Toshack erzielte in seiner aktiven Laufbahn fast 100 Tore für den FC Liverpool und gewann mehrere Titel. In den 1970er-Jahren bildete er gemeinsam mit Kevin Keegan ein prägendes Sturmduo. Für Wales absolvierte er 40 Länderspiele. Als Trainer arbeitete er unter anderem bei Real Sociedad, Real Madrid und der walisischen Nationalmannschaft.