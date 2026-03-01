Wieder Sesko! Unheimliche Serie von Manchester United hält an

Tobias Wiltschek 01.03.2026 • 17:43 Uhr Benjamin Sesko trifft gegen Crystal Palace zum Sieg. Die Erfolgsserie unter dem neuen Trainer Michael Carrick geht damit weiter.

Manchester United bleibt in der Premier League in der Erfolgsspur und hält Kurs auf die Qualifikation für die Champions League.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Crystal Palace verdrängten die Red Devils Aston Villa von Platz drei der Tabelle.

Damit blieb United unter dem neuen Trainer Michael Carrick, der das Team Anfang 2026 übernommen hatte, auch im siebten Liga-Spiel in Folge ungeschlagen (sechs Siege, ein Remis).

Benjamin Sesko wird für Manchester United zum Matchwinner

Matchwinner für die Gastgeber war erneut Benjamin Sesko. Der ehemalige Stürmer von RB Leipzig erzielte den 2:1-Siegtteffer in der 65. Minute und traf damit in den vergangenen sieben Spielen schon zum fünften Mal.

Im Old Trafford waren die Gäste von Trainer Oliver Glasner durch Maxence Lacroix schon in der vierten Minute in Führung gegangen. Doch kurz nach Wiederanpfiff sah der Torschütze nach einer Notbremse die Rote Karte.

Bruno Fernandes verwandelte den fälligen Elfmeter zum Ausgleich (57.), ehe Sesko kurze Zeit später eine Flanke des überragenden Fernandes per Kopf zum Siegtreffer veredelte.