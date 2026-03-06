Liverpool vermeidet erneute Blamage bei Wirtz-Comeback

SID 06.03.2026 • 23:07 Uhr Drei Spiele hatte Wirtz verpasst, nun ist er zurück. Liverpool verhindert mit dem DFB-Star eine erneute Blamage.

Beim Comeback von Florian Wirtz hat der englische Fußball-Meister FC Liverpool eine erneute Blamage bei den Wolverhampton Wanderers vermieden. Drei Tage nach der Liga-Niederlage beim Tabellenletzten der Premier League gewannen die Reds ihr Gastspiel im FA-Cup-Achtelfinale im Molineux Stadium souverän mit 3:1 (0:0).

Wirtz kehrt zurück

Wirtz wurde am Freitagabend bei 2:0-Führung in der 69. Minute für Rio Ngumoha eingewechselt. Der Nationalspieler hatte sich vor zwei Wochen am Rücken verletzt und drei Spiele verpasst, darunter auch die jüngste Pleite bei den Wolves (1:2).