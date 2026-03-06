Newsticker
Liverpool vermeidet erneute Blamage bei Wirtz-Comeback

Drei Spiele hatte Wirtz verpasst, nun ist er zurück. Liverpool verhindert mit dem DFB-Star eine erneute Blamage.
SID
Beim Comeback von Florian Wirtz hat der englische Fußball-Meister FC Liverpool eine erneute Blamage bei den Wolverhampton Wanderers vermieden. Drei Tage nach der Liga-Niederlage beim Tabellenletzten der Premier League gewannen die Reds ihr Gastspiel im FA-Cup-Achtelfinale im Molineux Stadium souverän mit 3:1 (0:0).

Wirtz kehrt zurück

Wirtz wurde am Freitagabend bei 2:0-Führung in der 69. Minute für Rio Ngumoha eingewechselt. Der Nationalspieler hatte sich vor zwei Wochen am Rücken verletzt und drei Spiele verpasst, darunter auch die jüngste Pleite bei den Wolves (1:2).

Der Offensivspieler war unter Teammanager Arne Slot zuletzt gesetzt. Er kommt auf sechs Tore und acht Vorlagen in wettbewerbsübergreifend nun 36 Einsätzen für Liverpool.

