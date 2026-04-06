Traditionsklub am Boden: In 138 Jahren gab es das bisher nur einmal

Der englische Traditionsklub Sheffield Wednesday hat auf seiner rasanten Talfahrt einen Horror-Rekord eingestellt. Das Zweitliga-Schlusslicht blieb am Montag beim 1:1 (1:0) gegen Leicester City zum 36. Mal in Folge in einem Pflichtspiel ohne Sieg.
Traditionsklub stellt Horror-Rekord ein
Seit Gründung der ersten Profiliga im Jahr 1888 hatte in 138 Jahren englischer Fußballgeschichte nur Derby County zwischen September 2007 und August 2008 eine solche Durststrecke erlebt.
Sheffield schnupperte an seltenem Erfolg
Der viermalige Meister Sheffield, 1992 noch Gründungsmitglied der Premier League, hat seit dem 2:0 in Portsmouth am 20. September 2025 in 35 Ligaspielen 26 Niederlagen kassiert und neun Remis geholt, zudem ging das Pokalspiel gegen Brentford verloren.
Besonders bitter: Gegen Leicester lag Wednesday im heimischen Hillsborough Stadium bis zur 84. Minute in Führung.
Wegen finanzieller Schwierigkeiten war Sheffield mit einem Abzug von 18 Punkten in die Saison gestartet, Trainer Danny Röhl verließ den Verein kurz vor dem ersten Spieltag. Aktuell liegt das Team – trainiert vom früheren Braunschweig-Coach Henrik Pedersen – mit -5 Punkten bereits 46 Zähler hinter dem Vorletzten Oxford United und steht längst als Absteiger fest.