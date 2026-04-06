Traditionsklub am Boden: In 138 Jahren gab es das bisher nur einmal

SID 06.04.2026 • 19:28 Uhr Ein englischer Zweitligist geht zum 36. Mal in Folge ohne Sieg vom Platz - und stellt damit eine alte Negativmarke ein.

Der englische Traditionsklub Sheffield Wednesday hat auf seiner rasanten Talfahrt einen Horror-Rekord eingestellt. Das Zweitliga-Schlusslicht blieb am Montag beim 1:1 (1:0) gegen Leicester City zum 36. Mal in Folge in einem Pflichtspiel ohne Sieg.

Seit Gründung der ersten Profiliga im Jahr 1888 hatte in 138 Jahren englischer Fußballgeschichte nur Derby County zwischen September 2007 und August 2008 eine solche Durststrecke erlebt.

Sheffield schnupperte an seltenem Erfolg

Der viermalige Meister Sheffield, 1992 noch Gründungsmitglied der Premier League, hat seit dem 2:0 in Portsmouth am 20. September 2025 in 35 Ligaspielen 26 Niederlagen kassiert und neun Remis geholt, zudem ging das Pokalspiel gegen Brentford verloren.

Besonders bitter: Gegen Leicester lag Wednesday im heimischen Hillsborough Stadium bis zur 84. Minute in Führung.