Absturz von ehemaligem Sensations-Meister perfekt

SID 21.04.2026 • 22:40 Uhr Zehn Jahre nach dem Sensations-Titel in der Premier League rutscht Leicester City in die Drittklassigkeit ab.

Der ehemalige englische Fußball-Meister Leicester City muss genau zehn Jahre nach seinem sensationellen Titelgewinn erneut den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten.

Die „Füchse“, die erst 2025 aus der Premier League abgestiegen waren, kamen am drittletzten Spieltag der Championship gegen Hull City nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und können die Abstiegszone damit nicht mehr verlassen.

Liam Millar (18.) und Oli McBurnie (63.) trafen für Hull. James Jordan (52., Foulelfmeter) und Luke Thomas (54.) hatten die Begegnung zwischenzeitlich zugunsten der Gastgeber gedreht.

Größte Sensation der englischen Fußball-Geschichte

Leicesters Meisterschaft 2016 gilt als größte Sensation in der englischen Fußball-Geschichte. 2021 folgten die Triumphe im FA Cup gegen den FC Chelsea und im englischen Supercup gegen den damaligen Meister Manchester City.

2008 war Leicester schon einmal in die drittklassige League One abgestiegen, aber nach nur einem Jahr zurückgekehrt – es war der Startschuss für goldene Jahre.

Leicester City: Absturz mit Ansage

Der neuerliche Absturz hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Von den jüngsten 18 Liga-Begegnungen wurde nur eine einzige gewonnen. Überdies war Leicester mit der Hypothek eines Sechs-Punkte-Abzugs wegen Verstößen gegen die Finanzregeln in die Saison gestartet.