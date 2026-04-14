Leeds schockt Man United: erster Old-Trafford-Sieg seit 45 Jahren

SID 14.04.2026 • 07:18 Uhr Der erste Ligasieg für Leeds United bei Manchester United seit 45 Jahren sorgt für etwas Luft im Abstiegskampf.

Nach dem historischen Sieg mit Leeds United im Old Trafford verneigte sich Teammanager Daniel Farke vor seinen Fußballprofis, sprach für die heißen Wochen im Abstiegskampf der Premier League aber auch eine Warnung aus. „Wir müssen bescheiden bleiben. Wir sind nicht perfekt“, sagte der Trainer: „Wir sind noch nicht am Ziel.“

Whites gewinnen erstmals wieder bei United

Die Whites hatten am Montagabend mit 2:1 (2:0) bei Manchester United gewonnen, es war für den Klub der erste Sieg in der höchsten englischen Liga beim Rekordmeister seit 45 Jahren. Am 28. Februar 1981 hatten die Red Devils zu Hause 0:1 gegen den Rivalen aus dem Norden verloren.

Okafor-Doppelpack vergrößert Leeds-Puffer

Aufsteiger Leeds ist weiter Tabellen-15., das Polster auf den ersten Abstiegsplatz wuchs durch den Coup auf sechs Punkte. Noah Okafor (5., 29.) erzielte die ersten Ligatreffer für das Team seit dem 21. Februar nach vier torlosen Partien.

Farke lobt Leistung und Nerven

„Wir hätten deutlich höher als 2:0 führen müssen, haben viele Chancen vergeben“, sagte Farke über die erste Halbzeit: „Ich bin stolz auf die Jungs. Eine fantastische Leistung.“ In der „entscheidenden Phase der Saison“ sei es wichtig, „die Nerven zu behalten und am Plan festzuhalten“.

Erster Liga-Dreier seit Februar