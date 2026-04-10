FC Liverpool: Slot-Entscheidung offenbar gefallen

Maximilian Huber 10.04.2026 • 13:59 Uhr Arne Slot steht nach den jüngsten Niederlagen unter gehörigem Druck. Die Eigentümer des FC Liverpool sehen aber wohl von einer Trennung ab.

Trotz der jüngsten empfindlichen Niederlagen wird Liverpools Cheftrainer Arne Slot weiterhin im Amt bleiben. Dies geht aus einem Bericht des Telegraph hervor. Die Eigentümer des Klubs, die Fenway Sports Group, sind dem Bericht zufolge der Ansicht, dass Slot den Verein auch in der kommenden Spielzeit trainieren wird.

Der Niederländer habe „es verdient, in die nächste Saison zu starten“, heißt es darin. Die Klub-Verantwortlichen sind demnach der Meinung, dass der Übergang von Jürgen Klopp im Sommer 2024 nicht so einfach war, wie der Premier-League-Titel 2025 vermuten ließ.

Liverpool droht titellose Saison

Den Reds um Sommer-Neuzugang Florian Wirtz droht eine titellose Saison. In der englischen Liga liegt der Klub weit hinter der Spitze auf Rang fünf, im FA Cup setzte es zuletzt eine herbe 0:4-Pleite bei Manchester City. Auch in der Champions League droht Liverpool nach einem 0:2 bei Paris Saint-Germain das Aus; spätestens nach der desolaten Vorstellung in der französischen Hauptstadt wurden kritische Stimmen immer lauter.

Dem Bericht zufolge sieht die Fenway Sports Group mildernde Umstände für die Leistungen: Dazu gehört vor allem der Tod von Diogo Jota, angesichts der Auswirkungen, die dies zu Beginn der Saison auf seine ehemaligen Teamkollegen hatte.