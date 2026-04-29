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Gesperrter Chelsea-Star zieht vor den CAS

Gesperrter Mudryk zieht vor den CAS

Mychajlo Mudryk hat seit Dezember 2024 nicht für Chelsea gespielt, jetzt will er sich juristisch wehren.
Mykhailo Mudryk hat seit Dezember 2024 nicht für Chelsea gespielt
Mykhailo Mudryk hat seit Dezember 2024 nicht für Chelsea gespielt
© IMAGO/Shutterstock
SID
Mychajlo Mudryk hat seit Dezember 2024 nicht für Chelsea gespielt, jetzt will er sich juristisch wehren.

Der wegen eines Dopingvergehens gesperrte Fußballprofi Mychajlo Mudryk vom englischen Spitzenklub FC Chelsea zieht vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Dies bestätigte CAS-Generalsekretär Matthieu Reeb der Nachrichtenagentur AFP.

Mudryk war im Dezember 2024 vom englischen Fußballverband FA wegen eines „positiven Befundes bei einer routinemäßigen Urinprobe“ vorläufig suspendiert worden. Im Juni wurde er von der FA wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen angeklagt. Mudryk droht gemäß der FA-Regeln eine Sperre von bis zu vier Jahren.

Mudryk will sich juristisch wehren

Dagegen will sich Mudryk nun juristisch wehren. Der 25 Jahre alte Ukrainer hatte betont, er sei „komplett geschockt“ über den positiven Dopingbefund. Er habe „niemals wissentlich irgendeine verbotene Substanz“ zu sich genommen.

Chelsea hatte den Ukrainer im Januar 2023 für 100 Millionen Euro von Schachtar Donezk verpflichtet. In 73 Einsätzen erzielte Mudryk zehn Tore.

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