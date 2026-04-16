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Kapitän Silva zum Abschied von City: "War nicht schlecht"

Bernardo Silva kündigt City-Abschied an

Bernardo Silva richtet emotionale Worte an die Fans. Der Vertrag des Portugiesen, der 450 Pflichtspiele für Manchester bestritten hat, läuft aus.
Bernardo Silva (l.) im Duell mit Kai Havertz (r.)
Bernardo Silva (l.) im Duell mit Kai Havertz (r.)
© AFP/SID/Adrian Dennis
SID
Bernardo Silva richtet emotionale Worte an die Fans. Der Vertrag des Portugiesen, der 450 Pflichtspiele für Manchester bestritten hat, läuft aus.

Kapitän Bernardo Silva hat seinen Abschied vom englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City bestätigt und emotionale Worte an die Fans gerichtet.

„Was wir gewonnen und gemeinsam erreicht haben, ist eine Ära, die für immer in meinem Herzen bleibt“, schrieb der 31-Jährige bei X. Pep Lijnders, der Assistenztrainer von Teammanager Pep Guardiola bei den Citizens, hatte die Trennung bereits in der Vorwoche bestätigt.

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Die 19 Titel, die er mit City gewann, fasste Silva süffisant zusammen. „Es war nicht schlecht“, schrieb der Portugiese. Seit seinem Wechsel von der AS Monaco auf die Insel im Jahr 2017 absolvierte Silva 450 Pflichtspiele für Manchester, in denen ihm 76 Tore und 77 Vorlagen gelangen. Er gewann unter anderem die Champions League.

Premier League: Silva will zum Abschied erneut Meister werden

Silva befindet sich im Ligaendspurt mit City um kämpft gegen den Spitzenreiter FC Arsenal um seine siebte Meisterschaft. Am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum direkten Duell der beiden Kontrahenten.

„In wenigen Monaten ist es an der Zeit, mich von der Stadt zu verabschieden, in der wir nicht nur als Fußballverein so viel gewonnen haben, sondern in der ich auch meine Ehe und meine Familie gegründet habe“, schrieb Silva. Er wird mit dem FC Barcelona von Trainer Hansi Flick, Italiens Rekordmeister Juventus Turin und Klubs aus der nordamerikanischen MLS in Verbindung gebracht.

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