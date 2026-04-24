Danso wird nach Rassismus-Eklat deutlich

SPORT1 24.04.2026 • 14:53 Uhr Der ehemalige Bundesligaspieler Kevin Danso wurde in Sozialen Medien beleidigt. Sein Verein hat ihn unterstützt. Jetzt reagiert er selbst.

Kevin Danso hat die rassistischen Anfeindungen gegen ihn nach dem Spiel gegen Brighton & Hove Albion verurteilt. „Natürlich gibt es dafür keinen Platz im Fußball und überall auf der Welt“, sagte der Verteidiger des abstiegsbedrohten englischen Erstligisten Tottenham Hotspur bei Sky.

Ihn träfe es nicht so sehr „dass, er traurig werden würde“, ergänzte der Österreicher. Dennoch wolle er Leute darauf aufmerksam machen, dass es „absolut keinen Platz dafür auf dieser Welt“ gäbe. „Wir sind im Jahr 2026 und es gehört einfach nicht mehr hierher“, sagte Danso.

„Wie der Verein damit umgegangen ist, fand ich super“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi über seinen Klub. Die Spurs hatten den Vorfall der Polizei gemeldet, um die Täter gemeinsam mit den Behörden zu ermitteln.

Premier League: Danso spricht über herausfordernde Zeit

Danso war nach dem Unentschieden gegen Brighton & Hove Albion am Samstag (2:2) in Sozialen Medien beleidigt worden. Der Abwehrspieler hatte den späten Ausgleich der Gäste mitverschuldet. Tottenham liegt fünf Spieltage vor Saisonende auf einem Abstiegsplatz.

Dass die Fans wegen der aktuellen Situation frustriert sind, könne er verstehen: „Natürlich sind sie traurig. Ein Verein wie Tottenham gehört da überhaupt nicht hin und ja, es ist schwierig. Wir hören es und wir wissen es und versuchen einfach, klar im Kopf zu blieben. Das ist natürlich schwer, aber wir müssen alles ausblenden, uns auf uns fokussieren und das Spiel gewinnen.“

„Es ist eine schwierige Zeit, aber ich denke, viele Spieler sind erfahren genug und wissen, um was es geht. Wir müssen einfach positiv bleiben. Jetzt am letzten Wochenende haben wir sehr gut gespielt, aber das Spiel verloren. Wir müssen nach vorne schauen und positiv bleiben und einfach alles geben, was wir haben“, sagte Danso über den Abstiegskampf mit den Spurs.