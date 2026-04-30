"Sebastian Kehl passt da hin" - Klinsmann plädiert für EX-BVB-Boss

SID 30.04.2026 • 07:19 Uhr 1998 rettet Jürgen Klinsmann die Spurs vor dem Abstieg. Jetzt muss der ehemalige Bundestrainer bangen. Als Retter könne Sebastian Kehl in Erscheinung treten.

Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann leidet aus der Ferne mit seinem vom Abstieg bedrohten Ex-Verein Tottenham Hotspur mit.

„Für mich ist das ein gigantischer Klub. Die Menschen, die dort leben, die leiden im Moment. Die haben Angst, die haben richtig Angst“, sagte der 61-Jährige in der Sendung „WM-Fieber: Monica Lierhaus und die Bundestrainer“ bei RTL.

Klinsmann hatte in der Premier-League-Saison 1994/95 20 Tore für Tottenham erzielt und war anschließend zu Englands Fußballer des Jahres gewählt worden. 1998 kehrte er noch einmal für die Rückrunde zu den Spurs zurück, die er mit vier Toren gegen den FC Wimbledon zum Klassenerhalt führte.

Klinsmann: „Sebastian Kehl passt da hin“

Nun stehen die Spurs wieder vor dem Abstieg. „Ich leide unwahrscheinlich mit Tottenham“, sagte Klinsmann: „Auf einmal ist man mittendrin im Abstiegskampf. Und deswegen sind es jetzt ganz, ganz prickelnde Momente und ich wünsche mir nur von Herzen, dass sie noch von der Schippe kommen, dass es irgendwie zumindest am letzten Spieltag spätestens klappt. Aber es schaut nicht gut aus.“