Liverpool tankt Selbstvertrauen vor PSG-Spiel

SID 11.04.2026 • 20:24 Uhr Florian Wirtz bereitet gegen Fulham den Führungstreffer vor.

Der FC Liverpool hat seinen Champions-League-Platz in der englischen Premier League gefestigt und Selbstvertrauen für das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain getankt.

Die Mannschaft des in der Kritik stehenden Teammanagers Arne Slot besiegte den FC Fulham 2:0 (2:0). Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz steuerte eine Vorlage bei.

Liverpool festigt Platz fünf

Liverpool liegt damit weiterhin auf Platz fünf, der am Saisonende zur erneuten Teilnahme an der Champions League berechtigt. Wirtz legte dem erst 17-jährigen Rio Ngumoha (36.) den Führungstreffer auf, Mohamed Salah (40.) erhöhte noch vor der Pause. Wirtz wurde nach einer ansprechenden Leistung in der 68. Minute ausgewechselt.