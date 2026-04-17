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Ex-BVB-Coach Marco Rose wohl mit neuem Klub einig

Rose wohl mit neuem Klub einig

Marco Rose setzt seine Trainerlaufbahn wohl auf der Insel fort. Der frühere Dortmunder und Leipziger Coach soll einem Bericht zufolge im Sommer einen Premier-League-Klub übernehmen.
Seit seiner Entlassung Ende März bei RB Leipzig ist Marco Rose ohne Job. Den 49-Jährigen scheint das aber nicht zu stören. Dennoch hat Rose für seine Zukunft ein neues Abenteuer im Blick.
SID
Marco Rose setzt seine Trainerlaufbahn wohl auf der Insel fort. Der frühere Dortmunder und Leipziger Coach soll einem Bericht zufolge im Sommer einen Premier-League-Klub übernehmen.

Den früheren Bundesliga-Trainer Marco Rose zieht es offenbar in die englische Premier League.

Wie Sky UK berichtet, soll der ehemalige Coach von Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig eine grundsätzliche Einigung mit dem AFC Bournemouth erzielt haben. Rose würde bei den Cherries auf den Spanier Andoni Iraola folgen, der den Klub von der Südküste Englands im Sommer verlassen wird.

Rose ist vertraglich noch bis zum 30. Juni an Leipzig gebunden, wo der 49-Jährige Ende März 2025 freigestellt worden war. Eine Ablöse würden die Sachsen somit wohl nicht mehr erhalten.

Bournemouth-Coach gilt als Bayer-Kandidat

Bournemouth hat als Tabellenelfter erneut nichts mit dem Abstieg zu tun, seit elf Spielen ist Iraolas Mannschaft ungeschlagen.

Der Baske kündigte zuletzt an, nach der Saison eine neue Herausforderung zu suchen und soll auch ein Kandidat für die Nachfolge von Kasper Hjulmand sein, sollte sich Bayer Leverkusen im Sommer für einen Trainerwechsel entscheiden.

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