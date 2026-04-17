Ex-BVB-Coach Marco Rose wohl mit neuem Klub einig

SID 17.04.2026 • 18:25 Uhr Marco Rose setzt seine Trainerlaufbahn wohl auf der Insel fort. Der frühere Dortmunder und Leipziger Coach soll einem Bericht zufolge im Sommer einen Premier-League-Klub übernehmen.

Den früheren Bundesliga-Trainer Marco Rose zieht es offenbar in die englische Premier League.

Wie Sky UK berichtet, soll der ehemalige Coach von Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig eine grundsätzliche Einigung mit dem AFC Bournemouth erzielt haben. Rose würde bei den Cherries auf den Spanier Andoni Iraola folgen, der den Klub von der Südküste Englands im Sommer verlassen wird.

Rose ist vertraglich noch bis zum 30. Juni an Leipzig gebunden, wo der 49-Jährige Ende März 2025 freigestellt worden war. Eine Ablöse würden die Sachsen somit wohl nicht mehr erhalten.

Bournemouth-Coach gilt als Bayer-Kandidat

Bournemouth hat als Tabellenelfter erneut nichts mit dem Abstieg zu tun, seit elf Spielen ist Iraolas Mannschaft ungeschlagen.