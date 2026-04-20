Marco Rose kehrt an die Seitenlinie zurück! Wie der AFC Bournemouth am Montag bekanntgegeben hat, wird der deutsche Trainer den Premier-League-Klub ab der kommenden Saison übernehmen.
Neuer Klub für Rose fix
„Der AFC Bournemouth freut sich, die Ernennung von Marco Rose zum neuen Cheftrainer des Vereins mit einem Dreijahresvertrag zu bestätigen, der nach Abschluss der Saison 2025/26 in Kraft tritt“, schreiben die Engländer in der Mitteilung.
Rose mit drei Stationen in der Bundesliga
Der 49-Jährige folgt bei den Cherries auf den Spanier Andoni Iraola, der den Klub von der Südküste Englands im Sommer verlassen wird.
In seiner bisherigen Laufbahn trainierte Rose RB Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und zuletzt RB Leipzig. Dort wurde er Ende März 2025 von seinen Aufgaben entbunden. Seither war Rose vereinslos.
Der Coach ist vertraglich noch bis zum 30. Juni an Leipzig gebunden. Da sein neues Arbeitspapier erst im Anschluss in Kraft tritt, werden die Sachsen keine Ablöse mehr erhalten.