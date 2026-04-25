Liverpool-Fans mit Protestaktion wegen Ticketpreisen

Jakob Lüers 25.04.2026 • 14:30 Uhr Am Samstagnachmittag trifft der FC Liverpool auf Crystal Palace - doch dabei wird nicht nur der Fußball im Mittelpunkt stehen. Denn die Anhänger an der Anfield Road planen einen großen Protest.

Die Fans des FC Liverpool haben für die Premier-League-Partie der Reds gegen Crystal Palace am Samstagnachmittag eine große Protestaktion vorbereitet: Auf der berüchtigten „Kop“, der stimmungsvollsten Kurve der Anfield Road, wird es heute anders als sonst keine Fahnen zu sehen geben.

Mit der Aktion wollen die Liverpool-Fans auf die jüngsten Vorgänge rund um die Ticketpreise des Klubs aufmerksam machen: Denn in den kommenden drei Jahren sollen die Preise für Eintrittskarten um insgesamt 13 Prozent erhöht werden – damit ist man an der Merseyside offensichtlich nicht einverstanden.

Kreativer Fanprotest in Liverpool: „Sie hören uns nicht zu“

Und so wird in der Partie gegen Palace neben dem Fahnen-Verzicht auch auf eine kreative Maßnahme zurückgegriffen: In der 13. Spielminute sollen die Fans dem Eigentümer John Henry sowie der Fenway Sport Group (FSG) die symbolische Gelbe Karte zeigen. Entsprechende Zettel in DIN-A4-Größe liegen im Stadion aus. „Achtung! Anfields Seele ist bedroht“, steht dort in knallgelber Warnfarbe geschrieben.

„John Henry und die FSG ignorieren uns. Sie hören uns nicht zu“, steht auf der Rückseite der Zettel. Die Preise für eine Saison-Dauerkarte steuerten demnach auf über 1.000 Pfund zu. „Genug ist genug“, heißt es auf der Gelben Karte der Liverpool-Fans.