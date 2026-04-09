Nächste Liverpool-Legende geht - Auf Salah folgt der Dauerrenner

SPORT1 09.04.2026 • 20:02 Uhr Jürgen Klopp hatte den Verteidiger vor neun Jahren geholt. Mit den Reds gewann der Schotte alle wichtigen Titel und wurde zur Legende.

Nach Mohamed Salah verliert der FC Liverpool ein weiteres Gesicht der vergangenen Jahre. Wie die Reds am Donnerstag mitteilten, verlässt Linksverteidiger Andrew Robertson den Klub. Der Schotte war wie Salah vor neun Jahren zur damaligen Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gekommen. „Der Club bedeutet mir alles. Die Leute im Club bedeuten mir die Welt. Die Fans haben mich immer geliebt. Ich erinnere mich immer an mein Debüt gegen Crystal Palace, als ich noch ein Verwandter war“, sagte der scheidende Star im Gespräch mit dem Klub.

Robertson kündigt Abschied an

„Ich werde immer mit großartigen Erinnerungen an diesen Fußballverein zurückblicken, ich habe neun Jahre lang mein Herz und meine Seele in den Verein gesteckt und habe nicht viel zu bedauern“, sagte Robertson in einem Abschiedsvideo. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie der Klub mitteilte, wird der Defensivmann seine Reds-Karriere am 30. Juni beenden.

Mit Liverpool gewann Robertson in der Saison 2018/19 die Champions League, in der darauffolgenden Spielzeit ließ er den ersehnten ersten Meistertitel nach 30 Jahren folgen. 2024/25 gewann der Publikumsliebling, der durch seine energische Art auf der linken Abwehrseite schnell die Herzen der Fans eroberte, erneut die Premier League. Insgesamt holte Robertson mit Liverpool neun Titel, darunter auch den FA Cup, den Ligapokal und die Klub-WM.

Nun also das Ende. Für den Dauerrenner mit der Pferdelunge ist es eine Befreiung. Er gab im Gespräch mit dem Verein zu, dass die Situation zuletzt an ihm nagte. „Ich glaube, ich fühle mich besser, jetzt, wo es im Freien ist. Das Schwierigste in den letzten Wochen und Monaten ist, dass einige Leute, die mir auf dem Trainingsgelände nahe stehen, es nicht wissen, und was noch wichtiger ist, die Fans. Je näher es kommt, desto mehr und mehr Fragen kommen auf dich zu.“

Robertson war 2017 von Hull City an die Mersey gewechselt. 373 Mal kam der schottische Nationalmannschaftskapitän bisher für den LFC zum Einsatz. Längst ist er eine der größten Persönlichkeiten des Vereins und wird von den Anhängern verehrt. Deshalb fiel dem Star die Entscheidung auch unglaublich schwer: „Ich hatte tolle neun Jahre hier. Ich denke, das ist gut dokumentiert. Ich hatte Gelegenheiten zu gehen und ich habe sie nicht genutzt, weil es so schwierig ist, diesen Club zu verlassen. Und das würde ich um nichts in der Welt ändern.“

Robertson gibt Versprechen ab

Dabei erlief diese Saison gar nicht mehr wie geplant. Unter Teammanager Arne Slot gehörte Robertson in dieser Saison allerdings nur noch selten zum Stammpersonal. Stattdessen lief ihm Neuzugang Milos Kerkez den Rang ab.

Dennoch gibt der Routinier den Fans und Verantwortlichen ein letztes großes Versprechen ab. „Ich schulde es ihnen immer noch, dass ich bis zu meinem allerletzten Tag alles für diesen Fußballverein geben werde.“

_ _ _ _ _