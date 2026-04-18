Nächste Enttäuschung für Nick Woltemade

Maximilian Lotz 18.04.2026 • 21:16 Uhr Newcastle United setzt in der Premier League seinen Negativlauf fort. Nationalspieler Nick Woltemade kommt erneut nur zu einem Kurzeinsatz.

Nick Woltemade hat mit Newcastle United in der Premier League erneut einen enttäuschenden Nachmittag erlebt.

Bei der 1:2 (0:1)-Heimniederlage der Magpies gegen den AFC Bournemouth kam der Nationalspieler zum wiederholten Mal nur zu einem Kurzeinsatz. Während Woltemade erst in der 86. Minute eingewechselt wurde, spielte sein Teamkollege Malick Thiaw 90 Minuten durch.

Fans machen sich für Woltemade stark – Howe reagiert

Im zweiten Durchgang forderten die Fans mit Woltemade-Sprechchören die Einwechslung des 24-Jährigen, wie der Chronicle schrieb.

Natürlich hätte Woltemade auch früher kommen können, räumte Trainer Eddie Howe auf der Pressekonferenz ein: „Ich hatte eigentlich vor, ihn kurz vor unserem Tor einzuwechseln. Das Tor hat mich dazu gebracht, meine Entscheidung zu ändern. Es ist oft so, dass der Spielstand die Entscheidung bis zu einem gewissen Grad beeinflusst.“

William Osula (68.) glich zwischenzeitlich für die Gastgeber aus, die durch Marcus Tavernier (32.) zunächst in Rückstand geraten waren. Adrien Truffert (85.) gelang in der Schlussphase der Siegtreffer. Kurz darauf durfte dann auch Woltemade mitwirken.

Trotz seines Kurzeinsatzes bescheinigte Howe Woltemade eine gute Leistung: „Ich denke, er hat es gut gemacht, als er reinkam. Natürlich möchte ich ihn genauso gerne auf dem Platz sehen wie jeder andere auch, aber ich muss immer das tun, was ich in diesem Moment für das Beste für die Mannschaft halte.“

Zweiter Woltemade-Kurzeinsatz in Folge

Woltemade war auch am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage bei Crystal Palace erst kurz vor Schluss eingewechselt worden.

Newcastle hinkt auf Rang 14 weiter den eigenen Erwartungen hinterher. Die Mannschaft von Trainer Eddie Howe kassierte am Samstag die dritte Niederlage in Folge.

Premier League: Spurs verpassen ersehnten Sieg

Der kriselnde Traditionsklub Tottenham Hotspur hat unterdessen auch beim Heimdebüt von Teammanager Roberto De Zerbi den ersten Ligasieg des Jahres 2026 verpasst. Gegen De Zerbis Ex-Klub Brighton & Hove Albion kamen die Londoner nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Selbst ein spätes Traumtor von Xavi Simons reichte den Spurs nicht zum ersehnten Sieg.

Ein Tottenham-Sieg hätte auch den Abstieg der Wolverhampton Wanderers besiegelt. Das Schlusslicht hatte zuvor 0:3 (0:2) bei Leeds United verloren, nach acht Jahren in der Premier League ist der Gang in die Zweitklassigkeit aber nur noch eine Frage der Zeit.

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