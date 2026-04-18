Xavi Simons erlebt irres Wechselbad der Gefühle

Maximilian Lotz 18.04.2026 • 20:49 Uhr Xavi Simons bringt Krisenklub Tottenham Hotspur mit einem Geniestreich dem erlösenden Sieg nah. Doch am Ende gibt es bittere Tränen.

Xavi Simons hat beim abstiegsbedrohten Topklub Tottenham Hotspur eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt.

Erst ließ der Ex-Leipziger mit einem Traumtor die Spurs vom erlösenden ersten Sieg im laufenden Kalenderjahr träumen, doch dann schlug Brighton & Hove Albion in der Nachspielzeit nochmals zu – und schickte Trainer Roberto De Zerbi mit einem 2:2 (1:1) doch wieder auf einen Abstiegsplatz.

Simons wird zum „Gesicht einer kleinen sportlichen Tragödie“

Und Simons stürzte ins Tal der Tränen. „Das Gesicht einer kleinen sportlichen Tragödie“, sagt Sky-Kommentator Marcel Meinert.

Dabei war der Niederländer zwischenzeitlich klar auf Kurs „Mann des Spiels“. Zunächst bereitete er das Führungstor durch Pedro Porro (39.) mit einer gefühlvollen Flanke vor. Kurz darauf verpasste der Niederländer mit einem Pfostenschuss einen eigenen Treffer. Kaoru Mitoma (45.+3) glich nach einer Flanke des Ex-Dortmunders Pascal Groß noch vor der Pause aus.

Nach dem Seitenwechsel schlug dann Simons nach einem Fehler der Seagulls im Spielaufbau zu. Von der Strafraumgrenze schlenzte er den Ball sehenswert in den rechten Winkel (73.) – es war sein zweites Saisontor. Beim Torjubel riss sich Simons das Trikot vom Leib und baute sich jubelnd vor der Fankurve auf.

Doch in der Nachspielzeit schockte der Ex-Hoffenheimer Georgionio Rutter (90.+5) die Gastgeber, deren Abstiegssorgen weiter anhalten. Tottenham wartet nun schon seit 15 Partien auf einen Sieg.

Simons war Kompanys Wunschspieler

Am Freitag hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Podcast „Auf eine blau-weiße Tasse“ mit bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder enthüllt, dass Simons im vergangenen Sommer ein Wunschspieler von FCB-Trainer Vincent Kompany war.