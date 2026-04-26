"Trauriges Ende" für Mo Salah beim FC Liverpool?

Daniel Höhn 26.04.2026 • 10:33 Uhr Der FC Liverpool bezahlt den Sieg gegen Crystal Palace teuer. Für Mohamed Salah könnte Rest der Saison besonders bitter werden.

Der FC Liverpool muss womöglich für den Rest der Saison ohne Superstar Mohamed Salah auskommen. Der Ägypter verletzte sich beim 3:1-Sieg der Reds in der Premier League gegen Crystal Palace am Samstag eventuell so schwer, dass er nicht mehr für Liverpool spielen wird.

„Es ist noch zu früh, um etwas zu sagen, aber wir alle kennen Mo und wissen, wie schwer es ihm fällt, das Spielfeld zu verlassen“, sagte Trainer Arne Slot in der Sendung „Match of the Day“: „Dass Mo das Spielfeld verlässt, sagt schon einiges aus, aber wir müssen abwarten und sehen, wie schlimm es ist.“ Eine Diagnose gibt es bislang noch nicht.

Salah hatte sich nach einer knappen Stunde Spielzeit an die Rückseite des linken Beins gefasst. Die medizinischen Betreuer entschieden sofort, dass er ausgewechselt werden muss. Unter dem Applaus der Fans ging der 33-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld. Er wurde durch Jeremie Frimpong ersetzt.

Salah wird Liverpool verlassen

Im vergangenen Monat hatte Salah bekannt gegeben, dass er Liverpool am Ende der Saison verlassen wird. Und da die Spielzeit nur noch rund einen Monat läuft, scheint es fraglich, ob Salah nochmals für die Reds auflaufen können wird.

So sah es auch Ex-Profi Tim Sherwood. „Das könnte sein letztes Spiel im Trikot von Liverpool sein. Man sieht, wie er sich an den linken Oberschenkel greift. Was für ein trauriges Ende für ihn“, litt der Experte bei Sky Sports mit.

Salah hatte seit seinem Wechsel 2017 440 Partien für den FC Liverpool absolviert, in denen er 257 Tore erzielte.