Glasner lässt Zukunft weiter offen

SID 24.04.2026 • 13:57 Uhr Der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt Oliver verlässt seinen Klub Crystal Palace im Sommer. Wo es ihn hinzieht, bleibt unklar.

Oliver Glasner hat seine Zukunft als Trainer für die kommende Saison weiter offengelassen. „Das weiß ich nicht. Im Fußball sind meine Erfahrungen: Es kommt immer anders, als man denkt und plant“, sagte der scheidende Teammanager des englischen Klubs Crystal Palace bei Sky: „Ich plane da jetzt nichts, ich lasse es auf mich zukommen. Es kann auch wieder etwas ganz anderes passieren.“

Bereits zu Jahresbeginn hatte der Österreicher für den Sommer seinen Abschied aus London angekündigt. Nur zu gerne würde er sich mit dem Titel in der Conference League am 27. Mai von Crystal Palace verabschieden.

„Natürlich, das wäre schon ein Drehbuch, das ich ganz gerne lesen würde“, betonte Glasner: „Aber ich mache nie gern den zweiten Schritt vor dem ersten. Der erste Schritt in der Conference League ist, Schachtar Donezk in zwei Spielen auszuschalten. Gegebenenfalls machen wir uns dann Gedanken über ein Finale.“

Premier League: Glasner will London „mit einer großen Party“ verlassen

Er wolle bis zum letzten Tag „der bestmögliche Oliver Glasner“ sein und am liebsten seine Wohnung in London „mit einer großen Party“ räumen.