Premier League: Glasner enthüllt Abschied

Maximilian Huber 16.01.2026 • 15:01 Uhr Oliver Glasner wird Crystal Palace im Sommer verlassen. Der Österreicher sucht eine neue Herausforderung.

Oliver Glasner wird den englischen Premier-League-Klub Crystal Palace im Sommer verlassen und seinen Vertrag beim Klub aus London nicht verlängern. Das teilte der Österreicher am Freitag auf einer Pressekonferenz mit.

„Ich habe dem Verein bereits vor Monaten mitgeteilt, dass ich eine neue Herausforderung möchte“, verriet der 51-Jährige.

Glasner führte Palace zum Titel im FA Cup

Glasner ist seit Februar 2024 Cheftrainer der Eagles und führte den Klub im vergangenen Jahr zu seinem ersten Titel der Vereinsgeschichte: Palace bezwang Manchester City im Finale des FA Cups mit 1:0, auch den Community Shield gewann das Glasner-Team 2025 gegen den FC Liverpool.