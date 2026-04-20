Premier League: Arteta und Guardiola reagieren auf Spitzenspiel

SID 20.04.2026 • 06:09 Uhr Bei Manchester City verlieren die Gunners das Spitzenspiel - und bald auch die Tabellenführung?

Wegweisende Pleite, holprige Form, aber immer noch Spitzenreiter: Ungeachtet des neuerlichen Rückschlags im Meisterrennen der Premier League ist der Titelglaube beim FC Arsenal noch nicht verloren gegangen.

„Ich glaube heute daran, ich glaube am Mittwoch daran, und ich habe schon vor einer Woche daran geglaubt, weil ich die Spieler jeden Tag sehe und weiß, welches Niveau wir haben“, sagte Teammanager Mikel Arteta nach dem 1:2 (1:1) im Spitzenduell bei Verfolger Manchester City.

Arsenal: Schmerzhafte Erinnerungen werden wach

Doch, das sah auch der Spanier ein: „Es ist jetzt eine neue Liga. Wir haben drei Punkte Vorsprung, sie haben ein Spiel weniger.“ Mit 70 Punkten bleibt Arsenal vorerst Tabellenführer, City (67) lauert dahinter. Für zusätzliche Spannung sorgt das nahezu identische Torverhältnis (+37 Arsenal, +36 Manchester).

Für Arsenal war es die vierte Niederlage in Serie in nationalen Wettbewerben, nachdem zuvor bereits im League Cup und FA Cup die Chance auf einen Titelgewinn verpasst worden war. Im Ligarennen werden nun Erinnerungen wach: Schon 2022/23 und 2023/24 hatten die Londoner Vorsprünge auf City verspielt und am Ende Rang zwei belegt. „Es ist noch alles offen. Wir wissen, wie sehr wir es wollen, und wir werden nicht aufgeben“, sagte Arteta daher entschieden.

Premier League: Guardiola ordnet ein

Manchesters Starcoach Pep Guardiola warnte hingegen trotz der guten Ausgangslage vor verfrühter Euphorie. „Wir sind da, aber die Realität ist was? Wer ist Tabellenführer? Wir sind es nicht. Wer hat die bessere Tordifferenz?“, sagte der Katalane: „Also, Schritt für Schritt. Aber natürlich haben wir Hoffnung, die Chancen im Kampf um die Liga weiter auszudehnen.“