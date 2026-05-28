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Emotionale Haaland-Botschaft an Guardiola

Haalands emotionale Botschaft

Mit einem Beitrag in den sozialen Medien hat sich Erling Haaland von Pep Guardiola verabschiedet. Der Norweger bedankte sich darin für die gemeinsame Zeit bei Manchester City und hob eine Eigenschaft des Spaniers besonders hervor.
Bei der Feier zu seinem Abschied von Manchester City wird Pep Guardiola von Basketball-Ikone Michael Jordan überrascht. Der spanische Trainer zeigt sich von der Videobotschaft seines Idols sichtlich gerührt.
Lars Hinzberg
Mit einem Beitrag in den sozialen Medien hat sich Erling Haaland von Pep Guardiola verabschiedet. Der Norweger bedankte sich darin für die gemeinsame Zeit bei Manchester City und hob eine Eigenschaft des Spaniers besonders hervor.

In einem emotionalen Post in den sozialen Medien hat sich Manchester Citys Toptorjäger Erling Haaland von Pep Guardiola verabschiedet und ihm für die gemeinsame Zeit gedankt.

„Es war die Ehre meines Lebens, mit den Besten zusammenzuarbeiten. Danke für alles, Boss“, schrieb der Norweger auf X. Haaland postete dazu zwei Bilder: Eines zeigt Guardiola, wie er seinen Kopf an Haalands Schulter anlehnt, das andere den Stürmer und den Trainer, wie sie sich auf dem Platz umarmen.

Haaland lobte insbesondere den Ehrgeiz des Trainers, seine Mannschaft immer weiter zu verbessern: „Ein Trainer, der nie aufgehört hat, uns etwas beizubringen. Es klingt vielleicht verrückt, das zu sagen, aber du hast Großartigkeit ganz normal erscheinen lassen. Selbst nach Hattricks, Siegen und Titeln gab es immer noch eine weitere Lektion, eine weitere Herausforderung und eine weitere Stufe, die es zu erreichen galt. Diese Mentalität hat diesen Verein für immer verändert – und mich auch.“

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Manchester City: Guardiola-Abschied nach zehn Jahren

Im Saisonendspurt hatte Guardiola seinen Rücktritt nach zehn Jahren als City-Trainer verkündet. Mit 593 Spielen und 20 Titeln – darunter Meisterschaften, FA-Cups und die lang ersehnte Champions League – verlässt er die „Skyblues” als deren erfolgreichster Trainer.

Seine Zukunft ließ der Katalane offen. Zunächst wolle er aber eine Pause einlegen. „Ich werde für einige Zeit nicht trainieren”, kündigte Guardiola an.

Sein Nachfolger bei den Citizens soll laut Medienberichten Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca werden. Der Italiener war am 1. Januar in London entlassen worden.

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