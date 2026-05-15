FC Bayern als Grund? Darum spielt Anthony Gordon nicht

Philipp Heinemann 15.05.2026 • 13:37 Uhr Anthony Gordon ist bei Newcastle United plötzlich nur noch Ersatzspieler. Das hat auch mit seiner offenen Zukunft zu tun. Diese könnte beim FC Bayern liegen.

Anthony Gordon ist bei Newcastle United zuletzt auch wegen der offenen Fragen um seine Zukunft nicht zum Einsatz gekommen. Dies bestätigte sein Trainer Eddie Howe.

„Wenn man an diesem Punkt in der Saison ankommt, gehört es dazu, dass wir auf das nächste Jahr schauen“, erklärte der Coach.

Zwar komme Gordon auch aus einer Verletzung zurück, aber: „Das Team hat während seiner Absenz gut gespielt und ja, zum Teil wegen der Blick auf die Zukunft“ habe man ihn nicht berufen.

Nicht nur der FC Bayern soll an Gordon interessiert sein

Gordon wird derzeit verstärkt mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht – zuletzt wurde gar schon von einer Einigung zwischen dem englischen Nationalspieler und dem deutschen Rekordmeister berichtet.

Zuletzt saß Gordon – generell ein Stammspieler – bei den Ligapartien gegen Brighton und Nottingham nur auf der Bank, nachdem er zuvor zwei Spiele mit einer Hüftverletzung verpasst hatte. Ob er gegen West Ham am Sonntag auf den Rasen zurückkehrt, ist offen.

Noch steht der 25-Jährige in Newcastle bis 2030 unter Vertrag. Doch nicht nur der FC Bayern wird immer wieder als Interessent genannt. Auch Klubs aus der Premier League sollen ein Auge auf den flexibel einsetzbaren Angreifer geworfen haben.